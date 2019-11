Baum stark beschädigt

Nach der massiven Beschädigung eines Ahorn-Baumes an der Graf-Arnold-Straße hat die Stadt Gronau Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Mitarbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste (ZBU) hatten zu Beginn der Woche festgestellt, dass der mehrere Jahrzehnte alte Baum offenbar vorsätzlich mit einer Säge derart beschädigt wurde, dass er eingehen wird. Zudem entfernten die Täter im Umfeld des Baumes Strauchwerk, das sie in einiger Entfernung wegwarfen. Die Tat muss sich am Wochenende ereignet haben. Die Stadt hat für Hinweise auf die Täter eine Belohnung (100 Euro) ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nehmen die ZBU, 02562 70140, oder die Polizei, 02562 9260, entgegen.