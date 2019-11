Passanten empfindenleere Schaufenster als trostlos. Doch traurige Wahrheit ist, dass selbst in einst begehrte Lagen der Leerstand immer weiter um sich greift. Auch in Epe. Immer mehr Ladengeschäfte, Gaststätten und Betriebe schließen. Was für den optischen Eindruck des jeweiligen Umfelds nicht gerade förderlich ist.