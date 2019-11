Erster Seniorenwunschbaum

„Ein netter Gruß mit dem gewünschten Geschenk unter dem Weihnachtsbaum soll den Geist der Weihnacht in Gronau auch für Senioren aufleben lassen“, so die Bürgerstiftung.

Hintergrund der neuen Aktion: Im vergangenen Jahr waren einige Bürger über die sozialen Medien mit der Anregung auf die Stiftung zugekommen, doch auch mal Senioren in schwierigen Lebenssituationen zu bedenken. Dies wurde nun umgesetzt.

Vorstandsmitglied Stephanie Klaas : „Altersarmut und Einsamkeit der älteren Generation lösen in uns Mitbürgern das Herzensbedürfnis aus, auch diesen betroffenen Senioren einen kleinen Wunsch zu erfüllen. 2019 möchte daher ein Team der Bürgerstiftung unter dem Motto ‚Senioren-Wunschbaum‘ alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen, sich hier mit einem kleinen Geschenk zu beteiligen.“

Gemeinsam mit dem Agatha-Domizil in Epe, dem ambulanten Pflegedienst St. Antonius Gronau und der Tagespflege-Einrichtung Franziskushaus St. Antonius wird ab Ende November ein erster optimistischer Versuch unternommen, die Wunschzettel von Senioren an hilfsbereite Menschen zu bringen. Die Wunschbaum-Aktion für Kinder findet parallel dazu wie gewohnt statt.

Hier der Ablauf der Aktion Senioren-Wunschbaum: Am 28. und 29. November (Donnerstag und Freitag) werden Mitarbeiter der Bürgerstiftung von 13 bis 17 Uhr im Foyer des St.-Antonius-Krankenhauses und/oder vor der Cafeteria einen kleinen Stand aufbauen. Im Mittelpunkt des Standes steht ein hölzerner Weihnachtsbaum, an dem die Wunschzettel der Senioren hängen.

Alle Besucher und Bürger, die sich an dieser Aktion beteiligen möchten, sind dann aufgefordert, sich einen Wunschzettel auszusuchen und ihn zwecks Erfüllung mitzunehmen. Die Vertreter der Stiftung sind dabei gerne bereit, Fragen zu klären.

Eine zweite Chance, sich einen oder mehrere Wunschzettel vom Baum zu nehmen, besteht auf dem Eper Weihnachtsmarkt vom 6. bis 8. Dezember am Stand der Bürgerstiftung Gronau.

Die Wunscherfüller können die Päckchen bis spätestens 16. Dezember (Montag) im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirche im „Walter-Thiemann-Haus“ am Alfred-Dragstra-Platz abgeben. Die Öffnungszeiten des Büros sind montags und freitags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

„Wichtig ist, den Wunschzettel wieder am Geschenk zu befestigen, damit die Päckchen auch richtig zugeordnet werden können“, so der Hinweis der Bürgerstiftung an die Wunscherfüller in einer Pressemitteilung.

Die Aktion Senioren-Wunschbaum soll anonym sein – deshalb wird auch schon im ersten Jahr mit entsprechenden Institutionen zusammengearbeitet, die den Datenschutz zwischen den Senioren und den Wunscherfüllern gewährleisten.

Die Bürgerstiftung wünscht sich sehr, dass die Aktion gut angenommen wird, um im nächsten Jahr noch mehr Menschen eine Freude zu Weihnachten machen zu können.