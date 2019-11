Zielgruppe des Angebots sind die Bewohner der städtischen Unterkünfte. Das sind aktuell 240 Personen in 24 Objekten. Zwar sinke die Zahl der Geflüchteten, die nach Gronau kommen; gleichzeitig sei aber eine zunehmend intensive Betreuung nötig. Das liege nicht zuletzt daran, dass viele Geflüchtete mit dem Problem der Wohnungssuche konfrontiert werden. „Der Wohnungsmarkt ist nicht nur für Einheimische eng, sondern auch für den Personenkreis der Geflüchteten“, sagte Sascha Bajorath . Auch kämen Traumata, die Geflüchtete in ihren Heimatländern oder während der Flucht erlebt haben, oft erst wieder zum Vorschein, wenn die Menschen in Gronau zur Ruhe gekommen seien.

Zum Inhalt der Flüchtlingsbetreuung gehören aber auch weiterhin die Erstorientierung, die Vermittlung von Sprachkursen, die Begleitung bei Behördengängen und die Vermittlung zu anderen (Hilfs-)Angeboten, wozu auch ein Sportverein gehören kann. Außerdem spiele die Vernetzung und die Koordination ehrenamtlicher Kräfte eine große Rolle, so die Chance-Mitarbeiter. Zumindest beim Erstkontakt werde eigentlich immer ein Übersetzer gebraucht. Aber: „Die Kollegen haben nur wenige Wochenstunden und sind nicht täglich greifbar“, benannte Bajorath das Problem, dass die Flüchtlingsberatung der Chance personell auf einem schmalen Brett unterwegs ist. Nämlich mit dem Umfang von drei Vollzeitstellen, den sich aber deutlich mehr Mitarbeiter teilen.

Zu den Anforderungen der eigentlichen Arbeit komme dann noch die vom Stadtrat eingeforderte Dokumentation. „Eine Gratwanderung“ nannte Bajorath das.

Die aktuelle Maßnahme „Soziale Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen“ läuft zum Jahresende aus, geht aber nahtlos in eine neue Maßnahme über. Dafür wünscht die Chance sich eine Aufstockung der Gelder. Im laufenden Jahr betrugen die Kosten für 1,75 Stellen pädagogische Betreuung, 0,75 Stellen Sprachmittler, eine halbe Stelle für Ehrenamtskoordination, Verwaltung und Leitung sowie die Sachkosten in Summe 162 800 Euro. Für das kommende Jahr kalkuliert die Chance mit einer Verdopplung der Sprachmittlerstellen (1,5), einer Dreiviertel-Stelle für die Leitung und höheren Sachkosten – unterm Strich kommen so Gesamtkosten von 212 450 Euro zusammen.

Nach der Präsentation sagte Erich Schwarze (FDP): „Der Bericht zeigt deutlich, welch wertvolle Arbeit Sie leisten. Ich bin, wie auch in der Vergangenheit, dafür, die Stellen auf vier Vollzeit-Äquivalente aufzustocken.“

Eine Entscheidung fiel im Ausschuss allerdings nicht – sowohl der Rückblick als auch der Ausblick standen nur als Kenntnisnahme auf der Tagesordnung.