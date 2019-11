Das gut gehütete Geheimnis um die Tollitäten wird am Samstag (16. November) gelüftet. Bis dahin bleiben die Identitäten des neuen Stadtprinzen und seiner Lieblichkeit verborgen. Soviel verrät der Bürgerausschuss Karneval aber: Der zukünftige Karnevalsprinz von Gronau und Epe hat einige Damen und Herren um sich geschart, die ihn bei der Ausübung seines Amtes tatkräftig unterstützen werden.

Wer am Samstag bei der Präsentation live dabei sein möchte und außer der Proklamation des Prinzen und seines Hofstaates noch ein tolles Programm voller Schwung und Freude, Gardetänzen und Überraschungen erleben möchte, den laden der Bürgerausschuss Karneval Gronau und Epe (BAK) sowie die örtlichen Karnevalsvereine am Samstag in die Mallorca-Oase, An der Eßseite 227, ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18.11 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr.