Epe -

Noch einmal geht es in diesem Jahr zum Lachen in die Latüchte. Vor einer Winterpause werden vier Spaßmacher dem Publikum am 29. November (Freitag) noch mal ordentlich einheizen. Zur 16. Mixed Comedy Show in Epe holt Moderator und Organisator Oliver Thom ganz starke Comedians in die Latüchte.