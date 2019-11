Bücher im Mittelpunkt

Vorlesen gehört in der Sprachförder-Kita an der Herzogstraße zu den regelmäßigen Tätigkeiten, „sogar zweisprachig als Bilderbuch-Kino“, sagt Anke Vaartjes-Lewandowski. Dabei werden die Illustrationen aus den Bilderbüchern per Beamer an die Wand geworfen, und Erzieherinnen und/oder Eltern lesen vor.

Morgen dürfen die Kinder ihr Lieblingsbuch von zu Hause mitbringen.

Im Eingangsbereich der Kita ist ein Büchertisch aufgebaut, und Eltern dürfen sich Büchertaschen mit einigen Büchern ausleihen. Alles mit dem Ziel, Freude am Lesen zu wecken und die Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.