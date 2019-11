Für die amerikanische Komponistin Linda Tutas Haugen ist „Anne Frank – A Living Voice“ eine sehr persönliche Angelegenheit. „Ich wollte damit an den Holocaust und vor allem an Anne Frank erinnern. Auf dass sich so etwas nie wiederholen möge“, sagt sie. Die Vertonung von Textpassagen aus Anne Franks Tagebuch ist mittlerweile in vier Kontinenten aufgeführt worden.