Ein Leichtverletzter nach Unfall mit Pedelec

Gronau -

Leichte Verletzungen hat ein elfjähriges Kind aus Gronau am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten. Der Junge war gegen 15.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg an der Vereinsstraße stadteinwärts unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass vor ihm ein zwölfjähriger Radfahrer aus Gronau an der Westbogenstraße bremste und fuhr auf. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.