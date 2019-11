Seit einem Vierteljahrhundert leitet die gebürtige Osterwickerin die Kita am Nelkenweg. Entsprechend viele Erinnerungen hat sie aus dieser Zeit: „Es gab durchaus schon Kinder aus meiner Anfangszeit, die plötzlich hier als Eltern mit ihrem Nachwuchs vor mir standen.“

Als Anne Fleige der von den Kolleginnen vorgegebenen Wegbeschreibung zum Kindergarten folgte, wurde sie bereits auf der Fahrt von der ganzen Kinderschar mit Blumen überrascht. Im Kindergarten wurden Geschenke ausgetauscht, Reden gehalten und von den Eltern ein Gedicht vorgetragen. Die Kinder und die Erzieherinnen sangen ihr klatschend und lachend ein eingeübtes Ständchen.

Pfarrer Michael Vehlken lobte Anne Fleiges Einsatz: „Sie haben ein Stück Gemeindegeschichte geschrieben und den Elisabeth-Kindergarten zu dem gemacht, was er heute ist: ein Ort der Fröhlichkeit und des Miteinanders.“ Die Menschlichkeit stehe ganz oben auf der Prioritätenliste.

Ruf der Heimat

Mit ihrem Motto („Nimm jeden Tag, so wie er ist. War der Tag schlecht, freu dich auf den morgigen“) ist Anne Fleige bisher immer sehr gut gefahren. Nach ihrer Ausbildung war sie in Gronau, in Heek und anderthalb Jahre in Aschaffenburg tätig. Der Ruf der Heimat wurde aber immer intensiver, sodass Anne Fleige am 2. November 1994 die Stelle als Leiterin des Elisabeth-Kindergartens antrat. Damals sei sie genau so aufgeregt gewesen, wie bei ihrer Dankesrede vor den Kolleginnen, Gästen und Kindern am Freitagmorgen. „Hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich wohl.“

Besonders spannend während ihrer Laufbahn, aber auch als eine große Herausforderung, empfand Anne Fleige die Erneuerung und den Anbau der Kindertagesstätte oder die Einführung der U 3-Gruppe, wobei jeden Tag etwas Neues auf sie zukam. An Rabauken, die sie im Laufe der Kindergartenlaufbahn nicht in die Spur bekommen hat, kann sie sich nicht erinnern. „Wenn das Team ausgeglichen ist, sind es die Kinder auch. Man hat heute gesehen, wie liebevoll und aufmerksam die Kleinen sind – wobei sie sicher auch mal anders können“, sagte die Jubilarin schmunzelnd.