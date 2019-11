„Jauchzet, frohlocket!“

Weihnachtsoratorium am 13. Dezember in St. Agatha

Gronau -

Nach der „Paukenmesse“ im Frühjahr und der Sinfonie „mit dem Paukenschlag“ von Joseph Haydn im Herbst geht es nun für das Symphonieorchester der Stadt Rheine feierlich mit „Pauken und Trompeten“ in die Weihnachtszeit: Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“, BWV 248 (Kantaten I bis III) wird am 13. Dezember (Freitag) um 19.30 Uhr in der Agatha-Kirche in Epe gemeinsam mit der Konzertgemeinschaft der Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine unter Leitung von Chefdirigent Luis Andrade zur Aufführung gebracht.