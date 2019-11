Lucie Stepanova wurde in Prag geboren. Im Alter von vier Jahren begann sie, Klavier zu spielen. Ihren ersten Cellounterricht bekam sie im Alter von elf Jahren. Sie studierte Cello am Prager Konservatorium und in Utrecht am Konservatorium. 2003 schloss sie ihr Studium mit dem Artist Diplom an der Indiana University School of Music in den USA ab. Im gleichen Jahr gewann sie dort den ersten Preis beim David-Popper-Wettbewerb. Sie spielt oft als Solistin mit Orchester und in verschiedenen Kammermusik-Besetzungen und gab in vielen Ländern der Welt Konzerte.

André Kerver war über 30 Jahre lang der erste Klarinettist des Orkest van het Oosten, mit dem er regelmäßig als Solist auftrat. Er war auch der Gründer des Valerius-Ensembles, mit dem er 25 Jahre lang Kammermusik- und Theateraufführungen in verschiedenen Settings machte. Mit diesem Ensemble spielte er nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutschland, Spanien, Polen und insbesondere in Brasilien. Das Valerius Ensemble hat mehrere erfolgreiche CDs aufgenommen.

Peter Verelst begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierunterricht. Später verband er sein Medizinstudium mit einem intensiven Musikstudium, unter anderem mit dem bekannten belgischen Pianisten Jozef De Beenhouwer. 2003 gewann er den ersten Preis beim nationalen Klavierwettbewerb „Musicologica“ in Löwen. Peter Verelst ist ein leidenschaftlicher Kammermusiker und tritt regelmäßig in Belgien und den Niederlanden auf.

Peter Verelst Foto: Veranstalter

Die Konzertreihe „Klangpralinen“ wurde in Zusammenarbeit zwischen Ev. Kirchengemeinde Gronau und Kulturbüro Gronau ins Leben gerufen, sie wird künstlerisch von Kantor Dr. Tamás Szőcs betreut. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro für Studierende und für Menschen mit Behinderung. In der Pause sind Pralinen und Orgelwein zugunsten des Orgelprojektes der Ev. Stadtkirche Gronau erhältlich.