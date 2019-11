Die Wiedergabe seines Konzert-Mitschnitts im „Pophimmel“ unterm Dach der Turbinenhalle – „die geile Panik-Show auf der Himmelsleinwand“ – habe ihn regelrecht aus den bunten Socken gehauen. „Das ist ein Mörder-Sound! Da können einem schon mal die Knie schlackern und schleudern!“

Anderen Besuchern geht’s ähnlich: Von zuletzt knapp 40.000 seien die Besucherzahlen im ersten Jahr nach dem Neustart auf 60.000 gestiegen, sagt Geschäftsführer Thomas Albers. Er sei damit sehr zufrieden, vor allem deshalb, weil „die Besucher mit einem Lächeln wieder aus der Ausstellung herauskommen und sagen, sie würden uns weiterempfehlen“. Albers’ Fazit: „Das Museum ist so geworden, wie wir uns das gewünscht haben.“

Die neue Konzeption, eine in Themeninseln strukturierte Präsentation der Rock- und Pophistorie, sei quasi alterslos und damit „zukunftssicher“, der Club „Turbine“ als Konzert-Ort „gar nicht mehr wegzudenken“. Hinzu kämen attraktive Wechselausstellungen. Auch die Themenführungen wie „Pop up Platt“ oder demnächst vielleicht eine Udo-Lindenberg-Führung mit Udo-Double sollen ausgebaut werden. Was noch hakt, ist die positionsgetreue Wiedergabe über Kopfhörer, sobald die Ausstellung sehr gut besucht ist. Das müsse nachjustiert werden.