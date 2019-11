Mittlerweile kann bei einem Konzert von Feuerengel in der Gronauer Bürgerhalle schon fast von einem Wiedersehen mit alten Bekannten gesprochen werden, tritt die Band doch schon zum dritten Mal dort auf.

Gerade erst haben die Cover-Musiker vor ausverkauftem Haus in Hengelo den Fans des Rammstein-Sounds einen kleinen Einblick in das Showpaket geliefert, dass sie auch in der Dinkelstadt präsentieren wollen.

Neben den bekannten Songs und Showeinlagen aus den früheren Auftritten dürfen sich die Besucher auf ein musikalisches Update freuen. „Deutschland“, „Zeig Dich“, „Ausländer“, „Was ich liebe“ und „Puppe“ gehören neben den Rammstein-Klassikern zum aktuellen Repertoire. Sänger Boris hat sich die neuesten Kostüme von Rammstein-Frontman Till Lindemann maßgeschneidert anfertigen lassen und die Techniker haben sich darum gekümmert, dass neben Lichteffekten auch neue Pyro-Elemente die Show bereichern werden. Da könnte die Rauchmelder in der Bürgerhalle wieder herausgefordert werden . . .

Einlass wird ab 19 Uhr in der Bürgerhalle sein. Die Show soll um 21 Uhr beginnen. Restkarten werden am Samstagabend an der Abendkasse angeboten.