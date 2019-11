Rund 180 Tiere, von denen drei mit „vorzüglich“ sowie sieben mit „hervorragend“ durch die Richter Willi Diekmann , Norbert Niemeyer und Klaus Reinermann bewertet wurden, präsentierten sich den Besuchern.

Bürgermeister Rainer Doetkotte, der die Schau am Samstag eröffnete, freute sich, neben erfahrenen auch einige junge Züchter begrüßen zu können, die allesamt dazu beitrügen, die Arterhaltung in der Region zu unterstützen.

Der Stadtwanderpokal sowie der Kreisverbandsehrenpreis ging mit 564 Punkten an Domenik Blömer für seine Kraienköpfe. Über den Vereinswanderpokal, einen Landesverbandsehrenpreis und einen Jungtier-Pokal freute sich Dilana Wessendorf, die 382 Punkte für ihre Zwergbarnefelder erhielt. Der Jungtier-Pokal für die schönsten Tauben ging an Claudia Hermeling, während Michael Wessendorf einen Jungtier-Pokal für seine großen Hühner überreicht bekam. Außerdem ging ein Landesverbandsehrenpreis an Robert Grote für seine Persischen Roller.

Bei den Jugendlichen sahnten Jan und Klaas Niehoff ordentlich ab. Für ihre Holländischen Zwerghühner (380 Punkte) durften sie nicht nur den Wanderpokal der Vereinsjugendmeister mit nach Hause nehmen, sondern wurden auch mit einem Jugend-Landesverbandsehrenpreis ausgezeichnet.

Über einen Jugend-Kreisverbandspreis freute sich Noah Lösing, der Zwerg Dresdener ausgestellt hatte. Weitere Pokale gingen an Jamie Herding für seine Brünner Kröpfer (Tauben), Maja Lösing für ihre Zwerg Italiener (Zwerghühner) sowie Marlene Holters für ihre Brahma (große Hühner).

„Unser Dank gilt den Ehrenamtlichen, die die Halle mit viel Liebe zum Detail geschmückt haben, aber auch den Sponsoren, ohne deren Unterstützung solch eine Schau samt Tombola nicht durchgeführt werden könnte“, sagte der Vereinsvorsitzende Michael Wessendorf.