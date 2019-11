Aktivisten blockieren Schienen

„Kein Atommüll-Export nach Russland“ steht (auf Russisch) auf dem Transparent, dass in Gronau von der Bogenbrücke hängt. Knapp darüber hockt Aktivistin Anne (sie will nur ihren Vornamen nennen) im strömenden Regen in den Seilen über dem Gleis. Wie lang sie in dieser Position bleiben will? „Solange mir das sinnvoll erscheint“, sagt die 30-Jährige. Im Augenblick habe sie ihr Ziel erreicht: „Der Zug steht still – und er soll nicht weiterfahren!“

Aktivistin Anne: „Es gibt Dinge, die muss man einfach machen, wenn man was erreichen will.“ Foto: Klaus Wiedau

Dass Urenco die Transporte von abgereichertem Uran wieder aufgenommen hat, hält Anne für „eine Schande. Das ist doch schrecklich für die Menschen in Russland.“

Unten an der Brücke stehen mehrere Polizeiwagen, Beamte sind auch auf der Brücke postiert. Daneben stehen weitere rund zehn Menschen auf der Brücke. Auch Aktivisten? „Nein“, sagt einer von ihnen: „Wir sind Spaziergänger und zufällig auf der Brücke. . . Um kurz vor 12 Uhr fährt noch ein Zug Richtung Dortmund unter der jungen Frau hindurch, danach keiner mehr.

Dass am Ende ihrer Aktion vermutlich ein Strafverfahren auf sie wartet, ist Anne bewusst. „Es gibt Dinge, die muss man einfach machen, wenn man etwas erreichen will“, begründet sie ihre Form des Protestes. Und: Ja, sie sieht dem Gerichtstermin durchaus mit gemischten Gefühlen entgegen. Dabei sei es eigentlich falsch, dass die Aktivisten vor dem Richter stünden – „und nicht die Leute, die solche gruseligen Geschäfte machen.“