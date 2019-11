Mit 10 000 Ecstasy-Pillen im Zug über die Grenze

22-Jähriger in Bad Bentheim festgenommen

Bad Bentheim -

Die Bundespolizei hat am Samstag einen 22-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Zunächst war der Mann wegen seines gefälschten Passes aufgefallen. Wie sich herausstellte wurde der 22-Jährige schon per Haftbefehl gesucht und hatte zudem rund fünf Kilogramm Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.