Die Ära des Gasthauses Schmiemann in Epe währte nur 20 Jahre

Epe -

Von Eckhard W. Bohn

Dass in dem jetzigen Wohngebäude an der Gronauer Straße in Epe einmal die Sparkasse untergebracht war – darin mögen sich viele ältere Eperaner erinnern. Doch vor der Zeit als Geldinstitut diente das Gebäude einem ganz anderen Zweck.