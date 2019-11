Zunächst Chopins Sonate in g-Moll für Cello und Klavier mit ihrem tiefgründigen, energisch vorgetragenen ersten Satz. Melodiös das Scherzo, vor allem aber der dritte Satz (Largo), in dem das Cello breiten Raum zur Entfaltung erhielt. Der Finalsatz nahm den Schwung des Anfangs wieder auf.

Während Chopins Sonate die Ausdrucksfülle der Romantik atmete, lebten die drei Stücke für Cello und Klavier von Nadia Boulanger von einer kecken Unbekümmertheit und Experimentierfreude. Impressionistisch angehauchte, tröpfelnde Klaviertöne trafen im „Moderato“ auf kurze Cello-Sentenzen. Und die Vorgabe „schnell und nervös rhythmisiert“ setzen die beiden geistreich mit Verve, Esprit und Impulsivität um. Klasse! Es gab Bravo-Rufe aus dem Publikum.

Eigentlich hatte sich Johannes Brahms nach seinem Opus 113 zur Ruhe setzen wollen. Er hatte mehr Stücke komponiert als Beethoven – und damit meinte Brahms seine kompositorische Schuldigkeit getan zu haben. Doch dann, so erzählte es André Kerver, lernte er den Klarinettisten Richard Mühlfeld kennen. Von dessen Spielkunst tief beeindruckt, schrieb Brahms ihm einige Stücke sozusagen auf den Leib. Darunter befand sich auch das Trio in a-Moll (Opus 114), das die drei Musiker darboten. Vor allem der vom Klavier dezent begleitete Dialog zwischen Klarinette und Cello faszinierte: Die Melodielinien umgarnten einander, sie nahmen gegenseitig Motive auf und kommentierten sie, bis sie schließlich in Unisono-Partien verschmolzen und ein faszinierendes Klangbild erzeugten. Wunderbar!

Martin Borck