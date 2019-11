Schwelgen in Erinnerungen

Gronau -

„An Tagen wie diesen“ – sangen die ehemaligen Realschüler gemeinsam in der „Greenbox“ des Rock‘n‘Popmuseums. 50 Jahre nach dem Abschluss an der Fridtjof-Nansen-Realschule trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 c, um in Erinnerungen zu schwelgen und sich auszutauschen über das, was die einzelnen in den vergangenen Jahren erlebt hatten.