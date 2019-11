Zur Errichtung einer neuen Feuerwehrzufahrt wird die Eper Straße in Höhe der Feuerwehr bis einschließlich des Neubaus der Feuerwache von Gronau Richtung Epe vom 22. bis 29. November (Freitag bis Freitag) halbseitig auf der rechten Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt. Darüber informierte die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Die Stadtverwaltung rechnet mit zeitweilig erheblichem Rückstau und empfiehlt, in der Verbindung zwischen Gronau und Epe in dieser Zeit auf andere Zufahrtsstraßen auszuweichen.