Arbeit, die begeistert

Des Weiteren folgte die Unterordnung, in der Peter Hartmann mit seinem Rüden „Kajus Kadett v. Erikson“ (A90 B96 Cdis) in der Stufe IGP 3 die schönste Teamarbeit zeigte. Nicht umsonst bekam er 96 Punkte, da sowohl der Richter Gerhard von der Haar als auch das Publikum von dieser Arbeit begeistert waren, heißt es in einer Vereins-Mitteilung.

Im Schutzdienst überprüfte Helfer Maik Kretschmann die IGP-Hunde: Thomas Heidemann (A96 B88 C91) überzeugte dabei in der Klasse IGP 2 mit „Hako vom schwarzen Rubin“. Damit sicherte er sich letztendlich den Herbstsieg mit stolzen 275 Punkten.

In der Kategorie Begleithund mit Verkehrsteil starteten Esther Dornbusch mit „Baw Faelynn“, Sandra Feijten mit „Splendid Loveable Amy Blueree“ und Lina Sandkamp mit „Jay“. „Alle drei Wettkämpfer dürfen wir demnächst beim Agility wieder sehen“, freut sich der Verein in der Mitteilung weiter.

Des Weiteren sind zur BH/VT Angelika Schweiger mit „Ivo vom schwarzen Rubin“, Tim Seipel mit „Milow“ und Thomas Heidemann mit „Ive vom schwarzen Rubin“ angetreten. Auch diese Hunde werden die Zuschauer wiedersehen – in der Königsdisziplin, dem IGP-Sport.