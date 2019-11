Der Kirchenchor der Kirchengemeinde St. Antonius Gronau feierte am Sonntag sein Cäcilienfest, den Namenstag der Schutzpatronin der Kirchenmusik. Traditionsgemäß sang der Chor in der Messe in der St.- Josefs-Kirche. Zur anschließenden Feier trafen sich die Chormitglieder und ihre Partner im Jugendzentrum.

Gertrud Klöpper begrüßte die Anwesenden, besonders Chorleiter Hans Stege und Pastor Vehlken. Sie blickte auf die Ereignisse des Chorjahres, besonders auf den Projektchor mit dem evangelischen Kirchenchor anlässlich dessen 100. Geburtstag zurück.

Bei der anschließenden Ehrung der Jubilare bedankte sie sich für insgesamt 400 Jahre Chorarbeit. Pastor Vehlken und Gertrud Klöpper überreichten den Damen Blumen und den Herren einen guten Tropfen sowie eine Urkunde und die Grußworte des Diözesanpräses. Geehrt wurden Gerhard Pettrup für 65 Jahre , Hildegard Mersmann, Hannelore Maiwald-Agsten und Agnes Burike für 60 Jahre, Lucia Hombeck für 50 Jahre, Bernd Segbers und Christa Siffel für 40 Jahre und Lucilla Maag für 25 Jahre Chorarbeit.