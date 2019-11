Stollenbäcker ist gut im Rennen

Rund 300 Kilo Stollen werden es am Ende sein, die Appelmann für den Nikolausverein herstellt. Angeboten wird er bei der Eröffnung des Gronauer Weihnachtsmarktes. Vorbestellungen können ab sofort abgegeben werden.

Damit der Stollen so gebacken wird, dass er anschließend auch in der richtigen Konsistenz auf dem heimischen Kaffeeteller landet, ist Präzision eine Voraussetzung. Die Erfahrung dafür hat Hans Appelmann im Laufe der Jahre gesammelt – doch auch ihm passiert mal Ungeplantes. „Ich hatte einen kleinen Schornsteinbrand in meinem Backhaus“, blickt er auf aufregende Tage zurück. „Aber die Feuerwehr musste nicht kommen.“ Die Schäden waren flugs beseitigt, die Produktion der Christstollen hat nicht darunter gelitten. Und dennoch waren es arbeitsintensive Wochen.

„Manchmal sah es bei uns in der Küche schon ziemlich wild aus“, blickt er auch dankend auf das Verständnis seiner Frau Annemarie zurück, die ihn tatkräftig unterstützte. „Das war alles schon sehr anstrengend.“ Ob es deshalb im kommenden Jahr noch einmal zu der Aktion kommen wird, das wagt er nicht vorherzusagen.

Fest steht allerdings, dass ab sofort im Vereinslokal Strauß an der Vereinsstraße 293 sowie bei Engbers an der Neustraße Vorbestellungen abgegeben werden können. Wie in den Vorjahren wird das Kilopaket zwölf Euro kosten und mit den Einnahmen werden beispielsweise die Nikolaustüten und andere soziale Zwecke vor Ort gefördert. Möglich ist das nicht nur durch die ehrenamtliche Arbeit der Familie Appelmann. Für die Unterstützung mit Zutaten gewann der Nikolausverein erneut Martin Kottig Immobilien. Die Firma stellte das Material fürs Backen zur Verfügung.

Rund 300 Kilogramm Christstollen stehen dem Nikolausverein in diesem Jahr zur Verfügung, der zur Eröffnung des Gronauer Weihnachtsmarktes am 12. Dezember offiziell angeschnitten werden soll. Wer nicht so lange warten will, der kann die Vorbestellungen bereits ab dem 4. Dezember abholen.

Der Nikolausumzug wird in Gronau am Nikolaustag (6. Dezember) um 16.30 Uhr am Bahnhof beginnen. Der Heilige Mann wird in einer Kutsche durch die Stadt gefahren und dabei in diesem Jahr nicht nur durch die Feuerwehr und zahlreiche Kinder, sondern auch durch die Stadtkapelle musikalisch zur Ev. Stadtkirche geleitet. Vor dem Gotteshaus findet auch die Tütenausgabe statt. 1400 Gutscheine wurden dafür in den Gronauer Kindergärten verteilt.