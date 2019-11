Kabarett in der FBS

Gronau -

Carsten Höfer, der „Gentleman-Kabarettist“, gastiert am 3. Dezember (Dienstag) mit seinem Programm „Weihnachtsversteher“ in der Familienbildungsstätte Gronau. Um 20 Uhr beginnt das Programm im Saal an der Laubstiege 15.