Gesamtschule Gronau präsentiert sich

Wie stellt man etwas vor, das es noch gar nicht gibt? Diese Frage stellte sich für das Team der Gesamtschule mit Blick auf den Tag der offenen Tür. Eigentlich ein Routine-Geschäft: Die Viertklässler und ihre Eltern werden eingeladen, um sich einen eigenen Eindruck von der Schule zu machen. Und wenn der gut ausfällt, werden die Kinder ab dem Sommer vielleicht selbst Gesamtschüler. Doch in diesem Jahr gibt es eine Premiere: Erstmals sind auch potenzielle Oberstufenschüler eingeladen, sich die Gesamtschule anzuschauen. Wenn es ihnen gefällt, könnten sie zur ersten Generation gehören, die an der Gronauer Gesamtschule ihr Abitur macht.

„Einige Fächer, die wir in der Oberstufe anbieten können, werden zwar bisher noch nicht gelehrt, aber die Kollegen mit der entsprechenden Lehrbefähigung sind schon da“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Martin Schreurs . Dementsprechend können diese Kollegen ihre Fächer auch schon vorstellen. Philosophie zum Beispiel, Pädagogik und Spanisch. Und die Räume sind ja auch schon da, also stehen auch Führungen durchs Schulgebäude auf dem Programm. Zum Info-Paket gehört außerdem die Vorstellung der pädagogischen Konzepte, die Inklusionsarbeit, die Berufsorientierung, das Lernbüro, Fairtrade-Schule und, und, und.

Aber die Gesamtschule wäre nicht sie selbst, gäbe es nur trockene Informationen. So bunt wie das Schulleben wollen sich Leiter, Lehrer und Schüler präsentieren. Dazu werden zum Beispiel die Ergebnisse der zurzeit laufenden Projekttage ausgestellt, vorgeführt und gegebenenfalls auch verkauft.

Die Besucher bekommen einen Flyer an die Hand. Der enthält einen Orientierungsplan und einen Programmablauf. 14 Punkte listet dieser auf, von einer Vernissage über Musikdarbietungen (Big Band, Chor, Cajon) und sportliche Angebote (Völkerball, Akrobatik) bis hin zu Poetry Slam und Maskentheater.

Für alle, die noch einen Grund brauchen, zum Tag der offenen Tür zu gehen, hat Martin Schreurs noch einen Trumpf im Ärmel: „Ein Highlight des Tags der offenen Tür ist diesmal die Tombola.“ Das liegt an zwei besonderen Preisen: einem Fußball-Album der Saison 2018/19, signiert von bekannten Politikern, und einer politischen Bildungsreise nach Berlin für zwei Personen. Sponsor, man ahnt es schon, ist der CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn . „Der Kontakt kam über einen Kollegen zustande“, erzählt Schreurs. Spahn sei vor allem davon angetan gewesen, dass ein Teilerlös der Tombola in soziale Projekte geht. So unterstützt die Gesamtschule damit unter anderem eine sogenannte Steinbruchschule in Indien, die Kinder vor Kinderarbeit schützt. Und auch eigene Schüler, deren Familien am Rande der Sozialhilfe stehen, werden durch die Gelder unterstützt und bekommen zum Beispiel Zuschüsse zu Klassenfahrten. „Jens Spahn kann zwar am Samstag nicht kommen, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt“, sagt Martin Schreurs anerkennend.

► Der Tag der offenen Tür findet am Samstag (23. November) von 10 bis 14 Uhr statt. Offizielle Eröffnung mit einer Vernissage ist um 10.15 Uhr in der Mensa.