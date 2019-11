Nach knapp 45 Minuten war am Dienstag – zumindest theoretisch – alles geregelt: „Eigentlich können wir gleich anfangen“, hätte Bernhard Fleer , Präsident der ausrichtenden Hubertus-Schützen, am liebsten gleich den Startschuss für das nächste Stadtkaiser-Schießen gegeben. Bis es so weit ist, muss sich die große Schützenfamilie der Stadt aber noch etwas gedulden.

Doch der Festablauf steht: Am 28. August (Freitag) hat zunächst der Schützen-Nachwuchs seinen Tag. Der beginnt um 18 Uhr mit dem Treffen der Jungschützen aller Vereine am Hubertus-platz. Ab 19 Uhr wird der Jungschützen-Kaiser ausgeschossen, ehe der Tag – ab 21 Uhr – nach der Proklamation ausklingen soll.

Mit dem Treffen aller Schützenvereine und Musikkapellen beginnt am Samstag (29. August) um 13 Uhr auf dem Eper Festplatz (Schützenplatz St. Georgi) an der Ahauser Straße dann das fünfte Stadtschützenfest. Gegen 14 Uhr machen sich Schützen und Musiker auf den Weg zum Schützenplatz St. Hubertus, wo die Vereine und Ehrengäste begrüßt werden. Danach geht es dem von Theo Uesbeck gebauten Vogel ans Gefieder: Könige aller Vereine haben dann die Möglichkeit, sich die Stadtkaiser-Würde zu sichern. Die Proklamation des neuen Stadtkaisers schließt sich an, ehe der Tag unter der Vogelstange gemütlich ausklingen soll.

Viele Vorbereitungen für die Veranstaltung sind inzwischen auf den Weg gebracht, wie Bernhard Fleer den Schützenkollegen der anderen Vereine am Dienstagabend mitteilte. Dazu haben die Verantwortlichen der Hubertus-Schützen bereits mehrfach getagt. Die Bandbreite der bereits abgearbeiteten Stichworte reicht laut Fleer dabei von Schirmherrschaft bis Festwirt, von Fahnenschmuck bis Musikbegleitung und von Bierstand-Bestellung bis Genehmigungsverfahren. Ausdrücklich rief Fleer alle auf, sich mit weiteren Ideen in den Ablauf des Festes einzubringen.

Die nächste Versammlung soll im Frühjahr 2020 stattfinden. Dann wird der Entwurf des Plakates präsentiert und auf noch offene Fragen eingegangen.