Auf der Suche nach Kostbarkeiten

Gronau -

Leseratten und Büchersammler können sich am kommenden Wochenende im Gronauer Wirtschaftszentrum WZG, Fabrikstraße 3, wieder als Schatzsucher betätigen. Auf lange Tischreihen in Veranstaltungshalle im ersten Obergeschoss, auch mit Fahrstuhl zu erreichen, bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SOS-Unterstützerkreises, der seit 1992 die Bücherbörse veranstaltet, Tausende von gebrauchten Büchern an.