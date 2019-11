Bestmögliche Begleitung

„Nach meiner Ausbildung dachte ich: Das könnte man optimieren“, sagt die 51-Jährige. Also trug sie ihre Gedanken bei ihrem damaligen Personalchef beim Gronauer Bauunternehmen Hoff vor, woraufhin der sie prompt den Ausbilderschein machen ließ.

„Ich finde es ganz wichtig, die Ausbildung positiv zu begleiten“, erklärt Hendriksen ihren Ansatz, „damit die Azubis Lust haben auf den Beruf und nicht Angst vor dem, was auf sie zukommt.“ Dazu hat sich die Gronauerin einiges einfallen lassen im Laufe der Zeit: Seit 2014 gibt es bei Hoff einen hausinternen Azubi-Tag, an dem alle Azubis gemeinsam eine knifflige Aufgabe gestellt bekommen. 2017 wurde in Gronau der Ausbilderstammtisch gegründet, wo sich Ausbilder aus allen Sparten einmal im Quartal zum Austausch treffen. Daneben sitzt sie im Orga-Team der Ausbildungsmesse FIDA, die aus dem „Tag der Ausbildung“ und dem „Parcours der Möglichkeiten“ hervorging. Außerdem lädt Hendriksen alljährlich zum Azubi-Elternabend in die hauseigene Hoff-Lounge ein, wo dann die Azubis gemeinsam ihre Eltern bekochen. Hendriksen: „Da sehen die Eltern nicht nur, wo ihre Kids, sondern auch wie sie im Team arbeiten.“

Das Spektrum rund um den Bereich Ausbildung wird immer größer: Der erste Duale Student wurde eingestellt, eine Kooperation mit dem Deutschland-Stipendium wurde gestartet, bei den letzten Prüfungen war das Unternehmen Gastgeber für die „Fachgespräche“, die die angehenden Bauzeichner als eine Art mündliche Prüfung führen müssen. 90 Prüflinge kamen da nach Gronau, teils aus Rheine, Borken oder Münster. Dass das mit dem Hintergedanken verbunden ist, das Unternehmen, aber auch die Stadt attraktiver zu machen – daraus macht Hendriksen keinen Hehl. „Ich habe tatsächlich einen idealistischen Gedanken dabei.“

Bauzeichner für die Bereiche Architektur und Ingenieurbau werden bei Hoff beschäftigt – und ausgebildet. Das beginnt im Grunde schon mit den ersten Schüler-Praktika. „Wir rekrutieren aus Praktikanten gerne unsere Azubis und aus Azubis gerne unsere künftigen Kollegen“, so Hendriksen. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, in jungen Jahren eine Entscheidung zu treffen, die das ganze Leben bestimmt.“ Darum sei eine gute, aufmerksame Begleitung so wichtig. Das gelte bis in die Prüfung hinein – und darüber hinaus. Das kommuniziere sie auch in die Prüfungskommission hinein, der sie bereits seit Anfang 2010 angehört. „Ich stehe für Fairness und dafür, dass wir nach dem Grund suchen, wenn es jemand nicht schafft.“

Marie Gabriel hat ihre Prüfung bestanden und gehört inzwischen zum Kollegenstamm bei Hoff. Die 25-Jährige hat ihre Ausbildung im Haus in guter Erinnerung. „Ich bin schon während der Ausbildung gut integriert worden“, erklärt sie. Die Arbeit mache ihr Spaß und sei abwechslungsreich. Nicht zuletzt sei ihr das alles auch mit viel Spaß beigebracht worden. Und wie hat sie ihre Ausbilderin erlebt? „Was ich ihr hoch anrechne ist, dass sie sich wirklich für die Person interessiert – auch privat und persönlich.“

Ihr Engagement, ihre Gradlinigkeit, nicht zuletzt ihre große Menschlichkeit haben Micha Hendriksen nicht nur die Zuneigung von inzwischen rund 30 Azubis eingebracht, die sie im Laufe von 30 Jahren Firmenzugehörigkeit begleitet hat: Der Respekt, den sie unter Kollegen genießt, schlägt sich in ihrer Wahl zur Kommissionsvorsitzenden nieder: Als erste Frau überhaupt wurde sie am Dienstag im Rahmen der konstituierenden Sitzung in Münster einstimmig und ohne Enthaltungen gewählt.