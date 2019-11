Für den Besuch der Euregio-Volkshochschule in der WN-Redaktion Gronau am kommenden Montag (25. November) sind noch einige Plätze frei. Gerade in einer kleineren Stadt kommt der Lokalredaktion und ihrer Aufbereitung des regionalen Geschehens eine nicht unbedeutende Rolle zu. Die Berichterstattung ist für viele von großem Interesse und hohem Informationswert. Beim Besuch in der Lokalredaktion erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die Entstehung der „Gronauer Nachrichten“, die es (heute als Lokalteil der Westfälischen Nachrichten ) bereits seit 125 Jahren gibt. Was passiert in der Stadt, was ist eine Meldung wert? Welche Hintergrundinformationen braucht die Redaktion? Wie setzt sich eine Zeitungsseite zusammen? Zeilenanzahl, Fotobearbeitung, Deadline (Redaktionsschluss) und viele (auch technische) Fragen gilt es zu bedenken, bis die Tageszeitung druckfrisch auf dem Frühstückstisch liegt oder die neuesten Nachrichten online verfügbar sind. Der Besuch erlaubt so einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Lokalredaktion. Treffpunkt ist am Montag um 18.30 Uhr direkt am Eingang zur Redaktion in der Pumpenstraße 3 (Tür mit großer 3 gegenüber der Stadtbücherei). Die Teilnahme ist gebührenfrei, eine Anmeldung erforderlich: ' 02562 12666 oder online.