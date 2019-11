„Zugestiegene bitte die Fahrausweise“

Das populärste Sammelgebiet ist sicher die Philatelie, besser als das Sammeln von Briefmarken bekannt. Gleich dahinter folgen die Münzen- (Numismatiker) und Ansichtskartensammler (Philokartisten). Weiter zählen dazu etwa historische Aktien und Wertpapiere, Anstecknadeln, Autogrammkarten, Banknoten, Bierdeckel und, und, und. Neben den bekannten Sammlerobjekten, für die häufig auch Tausch- und Kaufbörsen existieren, gibt es weitere Objekte, die oftmals von nur wenigen Liebhabern zusammengetragen werden. Zu den ganz exotischen Dingen gehört mit Sicherheit das Sammeln von sogenannten Edmondson ‘schen Fahrkarten. Man schätzt, dass sich in Deutschland deutlich weniger als 100 Personen ernsthaft für diese kleinen Pappkärtchen einer längst vergangenen Epoche erwärmen können.

In den ersten Jahrzehnten der Eisenbahn waren bei den zahllosen Eisenbahngesellschaften Fahrausweise in Form von dünnen Scheinen üblich, wie sie zur Postkutschenzeit Anwendung fanden. Reiseziel und Fahrpreis wurden teils handschriftlich eingetragen, aber in manchen Fällen auch schon gedruckt. Bereits die erste deutsche Eisenbahn, die ab 1835 die Städte Nürnberg und Fürth miteinander verband, stellte damals als Beleg gedruckte Fahrkarten aus. In den 1860er-Jahren wurden die fertigen Papptäfelchen von Edmondson eingeführt. Sie konnten leichter unversehrt erhalten werden, die zahlreichen aufgedruckten Angaben blieben besser lesbar, die Abfertigung am Schalter ging nun viel rascher vor sich.

Fahrkartenkontrolle an der Bahnsteigsperre im Gronauer Bahnhof Ende der 1950er-Jahre. Manfred Zurloh kontrolliert. Foto: Gronauer Eisenbahnfreunde

Der Fahrausweis: Das kleine, unscheinbare, farbige und bedruckte Pappkärtchen beinhaltete also bei der Bahn alle Hoffnungen, Erwartungen und Rechte auf eine genüssliche Reise. Der Beleg war gleichzeitig die Urkunde über einen Beförderungsvertrag, den der Reisende mit der jeweiligen Bahngesellschaft schloss. Zudem stand dem Fahrgast mit dem Erwerb das Recht zu, die der gebuchten Wagenklasse entsprechenden Warteräume, soweit vorhanden, zu benutzen.

In der alten Bahnhofshalle des 1914/15 errichten Gronauer Bahnhofes gab es ursprünglich zwei Fahrkartenschalter, ergänzt um einen Nachlöseschalter. Letzterer war für Reisende nur vom Bahnsteig aus erreichbar. Zudem hatte die damalige Reichsbahn bereits 1930 zur Entlastung der Schalterbeamten einen Bahnsteigkartenautomaten aufstellen lassen. Die Gronauer Nachrichten schrieben damals, es sei der beste von allen in der Bahnhofshalle stehenden Automaten. Der Ablauf von der Erstellung und dem Verkauf der Fahrkarten hatte sich dabei über Jahrzehnte nicht wesentlich verändert. Allerdings war das Spektrum der erhältlichen Fahrkarten mit über 100 Gattungen nur noch für den Fachmann überschaubar. Genannt seien hier Einzelfahrkarten, Rückfahrkarten, Monatskarten, Gruppenkarten etc. – sogar eine „Bahnsteigmonatskarte“ gab es zeitweise. Geregelt war aber alles in einem Vorschriftenbuch zur Personenbeförderung, kurz PBV I genannt.

Helmut Lange und Heiner Schneider sind zwei gestandene Bundesbahner, die sich aufgrund ihres beruflichen Wirkungskreises besonders gut mit Fahrkarten und deren Umfeld auskennen. Helmut Lange fing 1956 zur Zeit des Wirtschaftswunders, bei der Deutschen Bundesbahn (DB) an und durchlief dabei zahlreiche Dienststellen im Bahnhofsbereich. Neben Gronau wurde er auch in einigen Nachbarorten im Schalterdienst eingesetzt. Gerne erinnert sich der bereits seit Langem pensionierte Beamte an diese Zeit an der Schnittstelle zum Kunden: „Bei der Deutschen Bundesbahn“, so Helmut Lange, „wurden über Jahrzehnte fertiggedruckte Fahrkarten im Edmondson‘schen Format hergestellt und von der Fahrkartenverwaltung in Päckchen zu je 100 Stück geliefert und aus dem Fahrkartenschrank (Klappenschrank) verkauft. Die Karten hatten nur eine begrenzte Gültigkeit und wurden deshalb mittels einer Datumspresse mit dem Tagesstempel versehen.“ Der Fahrkartenschalter in Gronau hatte zudem einen AEG-Schalterdrucker. Hierfür wurden von der Fahrkartenverwaltung Fahrkartenpappen in verschiedenen Ausführungen für alle Fahrkartengattungen geliefert. Grundsätzlich verwendete man damals für die 1. Wagenklasse grüne und die 2. Klasse braune Pappen. Die Zeiten des AEG-Fahrausweisdruckers und der fertiggedruckten Fahrkarten endete in Gronau Ende 1983. Anfang Januar 1984 begann mit der Inbetriebnahme eines „Mofa“-Gerätes der „Modernisierte Fahrausweisverkauf“ mit dem Druck von übergroßen Zettelfahrscheinen. Heute werden die nostalgischen Pappkarten fast nur noch von Museumsbahnen verwendet.

Hermann Koehorst aus Epe am Fahrkartendrucker. Foto: Gronauer Eisenbahnfreunde

Heiner Schneider kennt sich aufgrund seines beruflichen Wirkungskreises ebenfalls besonders gut mit Fahrkarten aus. Er kam 1964 in Gronau als Jungwerker zur Bahn. Nach seiner Ausbildung führte ihn der weitere berufliche Weg in den Fahrdienst. Der von ihm am häufigsten gebrauchte Satz hieß zweifelsfrei „Zugestiegene bitte die Fahrausweise“. Für Reisende ohne Fahrkarte führte er Halbblankokarten ohne Stamm mit sich, in denen bereits die Entfernungszone und der Fahrpreis vorgegeben waren, der Ziel- und Abgangsbahnhof musste noch eingetragen werden. Alle Fahrausweise waren immer gewissenhaft zu prüfen. „Das hatte mit dem gebotenen Takt zu geschehen, Auseinandersetzungen in Gegenwart von Mitreisenden waren grundsätzlich zu vermeiden“, hat Heiner Schneider noch gut in Erinnerung.

Zu den Menschen mit einer ausgefallenen Sammelleidenschaft gehören ganz sicher die Freunde historischer Fahrkarten. Als abgegrenztes Sammelgebiet schätzen diese insbesondere die sogenannten Edmondson‘schen Fahrkarten. Für ihr exotisches Hobby zählt die Fahrkarte weit mehr als nur Altpapier, sie gilt für sie als „Symbol zur Überwindung von Raum und Zeit“. Für Neueinsteiger ist bei diesem Hobby allerdings Vorsicht geboten, denn nicht selten werden die nostalgischen Druckprodukte zu extrem überhöhten Preisen angeboten. Für ältere und somit seltene Billetts gehen schon mal schnell 20 und mehr Euro über die Ladentheke, wobei es sich aber immer nur um einen ideellen Wert handelt. Wie so oft in Deutschland gibt es für die Sammelleidenschaft auch einen passenden Verein, nämlich den „Club of Ticket Collectors CTC“.

Diesen Fahrkartenschrank haben Heiner Schneider (l.) und Helmut Lange gerettet. Foto: Martin Borck

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin besitzt die weltweit größte historische Fahrkartensammlung. Die Kollektion umfasst vorrangig Fahrkarten aus Europa, aber auch aus Nord- und Südamerika, Afrika und Australien. Die vorhandenen Exponate decken dabei so alles ab, was es mal als Fahrausweis bei der Eisenbahn gegeben hat: Genannt seien hier Kinderkarten, Zuschlagkarten, Umwegkarten, Militärfahrkarten, Fahrradkarten, aber auch Karten-Fehldrucke und so weiter. Sie werden auf 2557 Tableaus präsentiert. Die größte private Fahrkartensammlung gehört einem Eisenbahnfreund im westlichen Münsterland. Sie umfasst insgesamt 163 000 Tickets und wurde 2004 ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

Im Verhältnis zu den beiden oben angeführten Großsammlungen fällt die „Gronauer Kollektion“ von Helmut Lange deutlich bescheidener aus. Bei den erhaltenen Exponaten handelt es sich weitgehend um Fahrkarten des westfälischen Raumes, die zeitliche Abgrenzung umfasst im Wesentlichen die Nachkriegsära. Dennoch geben zahlen Tickets einen guten Überblick über das bunte Sammelsurium an Fahrausweisen, welches die Deutsche Bundesbahn für ihre Kunden bereithielt. Ein besonderes Highlight ist dabei die dienstliche „Fahrkartenmustersammlung“, die ebenfalls vor der Entsorgung bewahrt werden konnte. Diese beispielhaften Vorlagen enthalten neben den deutschen auch zahlreiche internationale Tickets.

England als Ursprungsland der Fahrkarte Als Erfinder der klassischen, weltweit verbreiteten und nach ihm benannten Eisenbahnfahrkarte gilt der am 30. Juni 1792 in Lancaster geborene Thomas Edmondson. Als 1836 die Eisenbahnlinie Newcastle-Carlisle der N&CR fertiggestellt war, erhielt Edmondson bei der Bahngesellschaft die Anstellung als Bahnhofsvorsteher der kleinen Station Scotsby, später des Bahnhofs Milton. Die auf dieser Eisenbahn verwendeten Fahrscheine waren kleine Zettel, wie sie früher auch bei den Postreisenden in Anwendung waren. Dieses Verfahren eines handgeschriebenen Fahrausweises war jedoch unzweckmäßig, da es nur schwerlich zu kontrollieren und für die Buchhaltung nachzuweisen war. Von der Idee nach einer besseren Überprüfung geleitet, entwickelte Edmondson ein System, welches auf normierten Pappkarten Angaben zur Fahrstrecke, Datierung sowie Nummerierung zur Zählung druckte. Damit war eine umfassende und schlüssige Kontrolle, Abrechnung und Prüfung der verkauften Fahrscheine zu haben. Ungeachtet der mangelhaften und unzulänglichen mechanischen Hilfsmittel seiner Zeit entwickelte er eine Druckerpresse, welche kleine Kartonstreifen mit dem Format 30,5 mm × 57 mm (1 3/16“ × 2¼“) und ca. 580 g/m² Gewicht bedrucken und nummerieren konnte. Die vorgedruckten Karten (Billette) wurden damals in einem kleinen Holzkasten, dem Vorläufer des Fahrkartenschrankes, aufbewahrt. Die Fahrgäste erhielten nun vor Fahrtantritt aktuell datierte Fahrscheine, wofür eine separate Datumspresse genutzt wurde. ...

Aufschlussreich für den Fahrkartenkenner ist der Stempelaufdruck von der Schaffnerzange, mit der der Zugbegleiter während der Fahrt die Fahrausweise entwertete. So lässt sich bei einer Fahrkarte Gronau-Dortmund mit dem Stempelaufdruck 231 26.09.V21 E4562 die Zugfahrt mit Hilfe eines Kursbuches genau rekonstruieren. Danach hat der oder die Reisende am 26. September 1965, einem Sonntag, die Fahrt in Gronau von Bahnsteig 1 begonnen. Er benutzte für seine Reise den Eilzug E4562, Abfahrt in Gronau 7.26 Uhr und Ankunft in Dortmund nach Plan 9.09 Uhr. Die Zahlen auf dem Zangenabdruck der Deutschen Bahn bedeuten im Einzelnen: 1. registrierte Nummer der Zange, 2. Datum, 3. Regionalbereich der Einsatzstelle, 4. Zugnummer laut Kursbuch (die kleineren ersten und dritten kursiven Zahlen stehen quer auf dem Zangenabdruck). Zudem steht ein großes V für Vormittag, M für Mittag und A für abends.

Neben der Fahrkartensammlung haben die beiden passionierten Eisenbahner auch einige andere interessante Dinge vor der Verschrottung bewahrt. Ein Schmuckstück unter den bewahrten Objekten ist sicherlich der Fahrkartenschrank sowie die Billettdruckpresse, der sogenannte „Nickesel“. Ergänzt wird der Fundus durch zahlreiche Prägezangen und Dienstvorschriften vergangener Tage, die das Sammelgebiet Fahrkarte sinnvoll abrunden.