Als erstes verkaufen die Damen ihre Handarbeiten auf dem Adventsbasar im Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege. Am heutigen Samstag werden ab 11 Uhr die Waren angeboten. In den vergangenen Tagen haben sich die Frauen getroffen, um die Arbeiten für den Verkauf vorzubereiten. Auch auf dem Gronauer Weihnachtsmarkt (12. bis 15. Dezember) hat der Kreis wieder einen Verkaufsstand.

In diesem Jahr wird die Namensgeberin des Kreises, Schwester Ulrike Diekmann , die Handarbeitsfrauen im Verkauf unterstützen. Die aus Gronau stammende Ordensschwester ist am Donnerstag (12. Dezember) am Stand anzutreffen. Der Erlös aus dem Verkauf der Handarbeiten kommt wieder den Projekten von Schwester Ulrike in Südafrika zu Gute.