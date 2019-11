Frauen bleiben länger – mit Folgen

So wie an diesem Abend: Wieder einmal hat der Alkohol ihn aggressiv gemacht. Er schreit sie an, demütigt sie, schlägt sie – vor den Augen des gemeinsamen kleinen Sohnes, der die Gewaltorgie beobachten muss, aber nicht verstehen kann. An diesem Abend ist für Rebecca P. das Maß voll. Als ihr Peiniger endlich berauscht eingeschlafen ist, verlässt sie – mit Kind und nötigster Habe – die Wohnung. Der Gang zur Gronauer Polizeiwache, vor der sie an diesem Abend nicht das erste Mal steht, fällt ihr schwer.

Lebenssituationen wie die von Rebecca P. (der Name und das geschilderte Szenario sind von der Redaktion erfunden), sind für das Team der Frauenschutzwohnung „ Agnes Neuhaus “ keine Seltenheit. „Häusliche Gewalt oder eine drohende Zwangsverheiratung sind zwei der Gründe, weswegen Frauen mit ihren Kindern Zuflucht in der Schutzwohnung des Sozialdienstes katholischer Frauen in Gronau suchen“, sagen Gudrun Schemitzek und Hildegard Bancken, die als hauptamtliche Kräfte (mit insgesamt 48,5 Wochenstunden) für Beratung bei häuslicher Gewalt und die Betreuung der Bewohnerinnen in der Schutzwohnung zuständig sind. Seit Bestehen der Schutzwohnung (1996) wurden mehr als 800 Frauen und Kinder in der Wohnung untergebracht, allein in diesem Jahr waren es bis Ende August sieben Frauen und vier Kinder.

Meist ist der Partner der Täter

In den meisten Fällen ist der Ehemann oder Partner der betroffenen Frauen der Täter und somit der Auslöser für die Flucht. Obwohl viele Frauen und deren Kinder bereits seit vielen Jahren unter der erlebten Gewalt leiden, ist es für die meisten Bewohnerinnen der erste Aufenthalt in einer derartigen Schutzeinrichtung.

Angst vor einer Trennung bzw. der Reaktion des Täters, emotionale oder finanzielle Abhängigkeit von ihm oder Scham, mit Außenstehenden über die häusliche Situation zu sprechen, führen dazu, dass die Betroffenen trotz häufig ausgeprägter körperlicher Gewalt und auch enormer psychischer Belastungen erst sehr spät den Mut aufbringen, sich an eine Beratungsstelle oder eine Schutzeinrichtung zu wenden. Und nicht immer ist das Leid damit beendet, wie Schemitzek betont: „Einige Frauen bleiben nur für wenige Wochen und kehren dann in die gewaltgeprägte Lebenssituation zurück.“

Aber es gibt auch die Lichtblicke: Das sind die Frauen, die sich endgültig vom Täter trennen und nach dem Aufenthalt in der Schutzwohnung mit ihren Kindern in eine eigene Wohnung ziehen.

„ Mittlerweile ist es sehr schwierig und langwierig, angemessenen Wohnraum zu finden. Mittlerweile ist es sehr schwierig und langwierig, angemessenen Wohnraum zu finden. “ SkF-Vorsitzende Elisabeth Katscherowski

Eine eigene Wohnung zu finden ist angesichts des angespannten Wohnungsmarkts inzwischen problematisch geworden: „Besonders in den letzten Jahren hat sich die Aufenthaltsdauer der Frauen in der Schutzwohnung daher immer weiter verlängert. Mittlerweile ist es sehr schwierig und langwierig, angemessenen Wohnraum zu finden, den die Bewohnerinnen selbst finanzieren können bzw. für den die zuständigen Sozialleistungsträger die Mietkosten übernehmen. So blieb im Jahr 2018 eine der Bewohnerinnen fast ein komplettes Jahr in der Schutzeinrichtung, da sie trotz intensiver Suche und zahlreicher Wohnungsbesichtigungen keine angemessene und bezahlbare Wohnung finden konnte“, berichtet Elisabeth Katscherowski, erste Vorsitzende des SkF, aus der täglichen Arbeit.

Der längere Verbleib der Frauen in der Wohnung hat auch andere Konsequenzen: Im Jahr 2018 mussten mehrere Aufnahmeanfragen wegen Vollbelegung abgelehnt werden. Insgesamt konnte bei 32 Anfragen keine anschließende Aufnahme erfolgen. In sechs Fällen konnte aus einem anderen Grund – fehlender Finanzierung – keine Aufnahme stattfinden. „Das ist für die Mitarbeiterinnen der Schutzwohnung besonders frustrierend, da bei fehlender Kostenübernahme auch trotz eines freien Platzes keine Aufnahme erfolgen kann“, sagt Katscherowski.

Frustrierend und unverständlich

Der Grund: Für hilfebedürftige Frauen, die nicht aus dem Kreis Borken kommen, werden die Kosten für den Aufenthalt in der Schutzwohnung vom Sozialleistungsträger vor Ort nicht übernommen. „Betroffene Frauen können sich zwar an die umliegenden Frauenhäuser etwa in Bocholt, Dülmen oder Rheine wenden, doch diese haben häufig keine freien Plätze“, so die bittere Erfahrung. Dies führt außerdem dazu, dass Frauen aus Gildehaus, Bad Bentheim oder Ochtrup sich trotz der räumlichen Nähe an die zuständigen Frauenhäuser der jeweiligen Kreise wenden müssen, obwohl die Schutzwohnung in Gronau freie Plätze anbieten könnte.

„Das ist ebenfalls frustrierend und auch für die anfragenden Frauen völlig unverständlich“, beschreiben die SkF-Verantwortlichen die Zwickmühle, in der sie oft stecken.

Auf Einnahmen angewiesen

Und dann kommt es immer wieder vor, dass der Sozialdienst katholischer Frauen die Kosten für einen Aufenthalt nur teilweise oder gar nicht erstattet bekommt. Das sind etwa solche Fälle, in denen die Miete für die bisherige Wohnung der betroffenen Frauen für den laufenden Monat bereits vom Sozialamt an die Vermieter gezahlt wurde. „Dann ist es oftmals schwierig, durchzusetzen, dass beim Einzug in die Schutzwohnung auch die zweite Miete für die Bewohnerinnen bewilligt wird“, so Schemitzek und Bancken. Oder es kommt vor, dass sich bei EU-Ausländerinnen erst nach einigen Wochen des Aufenthalts herausstellt, dass der Antrag auf Sozialleistungen abgelehnt wurde. In der Folge bleibt der SkF dann auf der Strecke, weil die eigentlich fälligen Wohnkosten nicht übernommen werden.

Um solche Mietausfälle ausgleichen zu können ist der SkF Gronau weiterhin vor allem auf die Einnahmen der Kleiderkammer und auf Spendengelder angewiesen. 25 Mitarbeiterinnen engagieren sich dafür ehrenamtlich in der Kleiderkammer. Daneben arbeiten weitere acht Frauen im Bereitschafts- und Hausdienst der Schutzwohnung – ebenfalls ehrenamtlich.