Schön und bunt

Mit einem optischen „Welcome! Bienvenue! Karşilama! Welkom! Powitanie!“ hießen Gesamtschüler und Lehrkräfte die künftigen Schüler mit ihren Eltern willkommen, die neugierig die Räume in Augenschein nahmen und sich über das Lehrkonzept näher informierten. „Wir möchten zeigen, was fördern, fordern und eigenverantwortliches Lernen an dieser Schule bedeutet.

Neben den angehenden Fünfern haben aber auch potenzielle Oberstufenschüler die Gelegenheit sich über die breit gefächerte Fächerkombinationen zu informieren, die sie hier ab kommendem Schuljahr belegen können“, erläuterte Schulleiterin Ursula Steuer . Mit der feierlichen Präsentation des 1,80 mal 1,80 Meter großen Kunstwerks, das Philip, Renas, Saskia, Tajila und Yusuf an den Projekttagen gemeinsam mit Künstler Josef Lenz hergestellt hatten, wurde der Tag der offenen Tür eröffnet.

Mehr als 20 Nationen

Auf mehreren Etagen präsentierten sich die Fachschaften Englisch, Französisch, Niederländisch, Latein, Spanisch, Mathematik, Naturwissenschaft, Gesellschaftslehre, Informatik, Religion, Philosophie, Pädagogik, Darstellen und Gestalten, Kunst, Hauswirtschaft, Musik und Sport.

Mit Hilfe eines Flyers bahnten sich die Besucher den Weg durch das verschachtelte Gebäude, in dem Schüler und Schülerinnen aus mehr als 20 Nationen in den Klassen fünf bis zehn unterrichtet werden.

Was ist die Robotic AG? Wie funktioniert eine Solaranlage? Wie kann man welche Metall nachweisen? Antworten darauf gaben die Gesamtschüler selbst, deren Kreativität an dieser Schule freien Lauf gelassen wird.

Mehr als schulische Fächer

Neben der Big Band und der Schulband, die in der Mensa für musikalische Unterhaltung sorgten, demonstrierten unter anderem auch die Cajon- und Akrobatik-Gruppen und ein Maskentheater ihr Können, denn das Lernen geht an der GeG weit über die schulischen Fächer hinaus.

Zudem wurden Arbeiten vorgestellt, die die Schüler im Rahmen der Projekttage angefertigt hatten und zum Kauf angeboten. Auf dem Schulhof und im Foyer stellten sich zudem verschiedene Kooperationspartner der Schule vor, wie beispielsweise das DRK, die Feuerwehr und das THW. Eine große Tombola rundete den informativen Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Gronau ab.