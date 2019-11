Ökumene im Alltag nähergebracht

In seiner Laudatio erinnerte Doetkotte an die Anfänge der „Oase“, die im Rahmen der Landesgartenschau 2003 – zunächst als temporäre Einrichtung – entstand. Die Gartenschau ging zu Ende, die Begeisterung der Menschen für diesen besonderen Ort aber blieb. Doetkotte: „Seit 2003 lädt die ,Oase´ zum Ankommen, zur Begegnung, zur Besinnung und zum Gespräch ein. Und das über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg.“

Der Bürgermeister ging in seiner Rede auch auf die Bedeutung der Ökumene ein: „Ökumene lebt aus der Haltung des Respekts, der Toleranz für das, was Menschen in ihrem Glauben unterscheidet. Ökumene ist eine Suchbewegung. Sie geht auf den anderen zu und reicht ihm die Hände. Ökumene verbindet uns über Grenzen hinweg“, so Doetkotte.

Der Dank der Stadt gelte vor diesem Hintergrund Marlies Gartmann , Carlien Oldekamp und dem gesamten Team des Kirchengartens. Denn, so Doetkotte: „Sie haben uns in einladender und sehr sympathischer Form auch das Gespür für ökumenisches Bewusstsein im Alltag von Menschen nähergebracht. Sich für die ,Oase` nachhaltig zu engagieren, sie zu gestalten, sie weiterzuentwickeln, sie als Ort des lebendigen Dialogs erfolgreich nach außen zu kommunizieren – dafür erhalten Sie heute mit Förderung der Sparkasse Westmünsterland den Ehrenamtspreis 2019 der Stadt.“

Mit dem besonderen Engagement habe das Team die „Oase“ zu einem Platz für außergewöhnliche Stunden gemacht. „Die Menschen, die Ihrer Einladung folgen, nehmen ein Stück lebendige Ökumene mit nach Hause und in ihren Alltag.“ Doetkotte rief dazu auf, in diesem Engagement nicht nachzulassen, auch wenn es in jüngster Vergangenheit durch Vandalismus weniger schöne Erlebnisse gegeben habe: „Mögen sich unter dem Dach Ihrer ,Oase` weiterhin kirchliche wie nichtkirchliche Gruppen, Vereine, Schulklassen, Nachbarschaften und Fahrradfahrer einfinden – mit einem Thema, einem Projekt, das Begegnung fördert und uns sensibel macht für die anderen und für die Schöpfung.“

Marlies Gartmann dankte im Namen des Vereins „Oase“, dem rund 70 deutsche und niederländische Mitglieder angehören. „Es ist schön, dass ehrenamtliches Engagement und Arbeit auf diese Weise gewürdigt werden“, so Marlies Gartmann. Die „Oase“ sei ein Ort, der es Menschen von diesseits und jenseits der Grenze ermögliche, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. „Und sie ist sicher auch ein kleiner Beitrag zur Völkerverständigung“, so die Vorsitzende weiter. Ob sonntägliches Treffen beim Kaffee, Diskussionen am „Oase“-Feuer, Eine-Welt-Tag, Tagesprogramme für Kita-Gruppen oder deutsch-niederländische Ferien-Freizeiten – die „Oase“ biete dafür und vieles mehr die richtige Kulisse. Ausdrücklich dankte Gartmann vor allem den Helfern, ohne deren ehrenamtliches Engagement der Betrieb und die Pflege der Anlage nicht möglich seien.

Britta Siepmann vom „Oase“-Team betonte, dass die Idee der Ökumene ihrer Meinung nach durch das Sommerfest 2015 eine neue Dimension erreicht habe. Seitdem hätten auch viele andere Gruppierungen den Platz als einen besonderen Ort für sich und ihre Aktivitäten entdeckt.

Wilhelm Nassmacher, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, betonte, dass die Bank den Kommunen im Geschäftsgebiet gern das Geld für den Ehrenamtspreis zur Verfügung stelle: „Wir freuen uns, Ihre Arbeit auf diese Art und Weise unterstützen zu können“.