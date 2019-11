Gronau/Ahaus/Ochtrup -

In Deutschland leiden zehn Prozent der Bevölkerung unter Schlaf-Wachstörungen, die dringend behandlungsbedürftig sind. Ein großer Teil hiervon leidet unter Schlafapnoe. Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe findet am Donnerstag (28. November) um 19 Uhr in der Gaststätte Bösing (am Berge) in Epe statt.