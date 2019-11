Die Liebe kommt nicht mit Donnerknall – sie baut sich langsam auf, verliert sich zuweilen in weiten Bögen, um sich in sanftem, harmonischem Ausklang zu vollenden: Beim Kirchenkonzert der Stadtkapelle Gronau in der St. Josef-Kirche setzte das Stück „Liebe“ aus der Feder von Gert van Huizen den Ton. Am Totensonntag, respektive Ewigkeitssonntag gelang dem Ensemble unter van Huizens Leitung im Zusammenspiel mit Hans Stege an der Orgel die Balance zwischen respektvoller Verhaltenheit und symphonischem Jubel durch eine sorgfältige Stückauswahl ebenso wie durch den Wechsel zwischen Musik und Wort.Pastor Michael Veelken begleitete die versammelte Gemeinde durch das Konzert mit Erläuterungen und Kommentaren zu den Stücken. Sein Credo: „Hoffnung ist stärker als Zerstörung.“ Dabei lässt er auch die eigene Kirche nicht aus. Er hoffe, das Gebet möge auch „über die Zerstörung durch sexuellen Missbrauch und Machtmissbrauch hinaus ein Symbol der Hoffnung sein.“

Exemplarisch sei etwa, wie die Menschen weltweit den Brand in der Pariser Kathedrale Nôtre-Dame in allen Medien mit Gebeten begleitet hätten. Veelken: „Sogar auf Twitter wurde gebetet.“

Im somit angekündigten Orgelstück, „Prière à Nôtre-Dame“ aus der Suite Gothique von Léon Boelmann konnte man die Flammen förmlich wüten hören – mal züngelnd, mal reißend. In der abschließenden Toccata feiert die Kathedrale ihre Standhaftigkeit, könnte man meinen – wüsste man nicht, dass das Stück 1895 zur Einweihung der neuen Orgel für Nôtre-Dame in Dijon komponiert wurde.

Hier und jetzt indes zählt das Symbol. So wie das Gebet als Symbol der Hoffnung, ist wohl der Sprechgesang zum Choral „Remembrance Day“ von Jacob de Haan als Ausdruck des Respekts gegenüber den Toten zu verstehen. „Wir gedenken derer, die verfolgt wurden“, rezitiert Veelken, „und derer, die ums Leben kamen, als sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben.“

Veelken schlägt die Brücke zu aktuellen Konflikten und den Verfolgten dieser Tage – Minderheiten, politisch Verfolgte, Opfer ethnischer Säuberung. „Unser Leben steht im Zeichen der Versöhnung mit den Völkern und unsere Verantwortung gehört dem Frieden unter den Menschen – zuhause und in der Welt.“

Schließlich bricht sich die Hoffnung auch in der Musik Bahn: Das Orgelstück „Sortie in B“ von Lefébure-Wély klingt nach Volksfest und leitet über zu Pop von Sheeran bis Lindenbergs Ode an die Hoffnung: „Hinterm Horizont geht‘s weiter.“