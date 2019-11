Ab dem 1. Advent steht dafür in der Josefskirche ein mit Sternschnuppen behangener Tannenbaum. Auf diesen Sternschnuppen sind die Wünsche der Kinder zu finden. Menschen, die Kindern am Weihnachtsabend ein Leuchten in die Augen zaubern möchten, dürfen sich gerne einen Stern vom Baum nehmen.

Der Wert eines jeweiligen Sternes liegt bei maximal 30 Euro. Die Aktion endet am 3. Adventssonntag. Bis zum 17. Dezember sollten die Geschenke verpackt und mit der zugehörigen Sternschnuppe versehen im Jugendzentrum St. Josef an der Kaiserstiege abgegeben werden.

„Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele Kinder glücklich machen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Offiziersfrauen. Bereits jetzt danken sie herzlich für alle eingehenden Geschenke.