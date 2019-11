An der Laubstiege angekommen, lernten die Schüler ihre deutschen Partnerschüler in einer kurzen Dating-Runde kennen. Rasch zeigte sich, dass junge Menschen sehr kreativ sein können, wenn es darum geht, eventuelle Sprachbarrieren zu überwinden. Highlight an diesem Tag waren das gegenseitige Vorstellen niederländischer und deutscher Feiertage – etwa Nikolaus und Sinterklaas – sowie das Basteln von Weihnachtskarten.

Die Idee zu diesem ersten kulturellen Austausch entstammt einem gemeinsamen Treffen zwischen Marcel Spitshuis, als Vertreter der Basisschool „De Troubadour“ und Ivo Wattieau, Beauftragter der Gesamtschule Gronau, Laubstiege für Euregio/Europaschulprojekte. Beide Lehrkräfte streben eine langfristige Kooperation zwischen beiden Schulen an. Ziel gemeinsamer Projekte ist es, Schülern der jeweiligen Schule kulturelle sowie sprachliche Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede beider Nachbarländer näherzubringen und so zu einem besseren Miteinander beizutragen. Dass beide Schulen schon einen ersten richtigen Schritt in diese Richtung gemacht haben, zeigt sich in der Ungeduld, mit der die deutschen Schüler und Schülerinnen auf einen Gegenbesuch in Glanerbrug, warten. Diese Visite soll im Frühling 2020 erfolgen. Zusammen mit dem „Twents Carmel College, Lyceumstraat“ in Oldenzaal und der „Basisschool De Troubadour“ verfügt die Fachschaft Niederländisch der Gesamtschule nun über zwei Kooperationsschulen aus der Grenzregion. Die Sprachenschüler erhalten so die Möglichkeit, ihre niederländischen Nachbarn und deren Kultur authentisch zu erleben.