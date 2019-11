Ist-Analyse zeigt dringenden Handlungsbedarf

Im Kern geht es um die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. Doch Unternehmensberater Gerold Abrahamczik , von der Stadtverwaltung mit einem Projekt zum Thema „Ärztliche Versorgung in Gronau“ betraut, zeigte bei einem Treffen von 18 niedergelassenen Ärzten mit Vertretern der Stadt auf, dass sich dabei weitere Fragen auftun. So sei nicht allein der Bedarf an Hausärzten festzustellen, sondern bereits kurzfristig auch Handlungsbedarf bei Praxen, Fachärzten und Krankenhäusern gegeben.

Abrahamczik hatte für die Ist-Analyse mit sieben von zwölf Hausarztpraxen in Gronau, drei von vier Hausarztpraxen in Epe sowie acht von zehn Facharztpraxen in Gronau, mit dem St.-Antonius-Hospital, der Caritas Ahaus Vreden und der Radiologie Westmünsterland Gespräche geführt. Die Ergebnisse zeigten einen teilweisen Aufnahmestopp für Patienten bei Hausärzten. In der Folge werden Fachärzte in hausärztlichen Fragen aufgesucht. Und: Allein sechs Ärzte suchen in den nächsten fünf Jahren Nachfolger, zwei Praxen suchen zusätzliche Ärzte. Bei den Fachärzten, so Abrahamczik, sehe es ähnlich aus. Eine Unterversorgung gebe es in den Bereichen Gynäkologie, Kinderheilkunde und Radiologie, so die Stadt über das Treffen.

„Unser Anliegen ist es“, so Bürgermeister Rainer Doetkotte , „Ärzten nicht nur finanzielle Anreize zur Ansiedlung zu geben oder bei der Suche nach Baugrundstück oder Wohnung zu unterstützen.“ Es gehe darum, dauerhaft unterstützende und begleitende Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz von Chef-, Fach- und Hausärzten wertete er als deutliches Bedürfnis, Fragen der ärztlichen Versorgung direkt und lösungsorientiert zu kommunizieren. Dazu gehöre die Fragen des Nachwuchses, aber auch die der Weiterbildung junger Ärzte. „Ich freue mich über Anregungen und Vorschläge zur Etablierung besserer Kommunikationsstrukturen, die auch übers Internet sichergestellt werden können“, so Doetkotte. Dazu gehöre auch ein verlässlicher Informationsfluss in Vertretungsfällen – etwa über das Internet. Plenumssitzungen mit den Ärzten sollen helfen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. „Es ist Aufgabe der Stadtverwaltung, sich bei den Themen Gesundheit, Prävention und ärztliche Versorgung unterstützend und begleitend einzubringen“, sagte Erste Beigeordnete Sandra Cichon zum Abschluss der dreistündigen Veranstaltung.