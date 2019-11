Die Bürgerstiftung Gronau betreut im zweiten Jahr gemeinsam mit vielen Initiativen in der Stadt dieses Projekt, das vor fast zehn Jahren vom Stadtmarketing ins Leben gerufen wurde. Der Ablauf der Aktion ist schnell erklärt: Wer ein bedürftiges Kind beschenken möchte, kann sich einen Wunschzettel von einem der Wunschbäume holen, die in der Antonius-Apotheke sowie in den Volksbank-Hauptstellen in Gronau und Epe stehen. „Bis zum 16. Dezember ist dann Zeit, ein Geschenk zu besorgen und es an der Stelle (mit dem Wunschzettel) wieder abzugeben, an der der Wunschzettel geholt wurde“, beschreibt Stephanie Klaas von der Bürgerstiftung das Prozedere. Ein vierter Wunschbaum steht bei der Firma Monari, dort erfüllen die Mitarbeiter die Wünsche der Kinder.

Wunschzettel und Geschenke (maximaler Wert: 30 Euro) werden am Ende verteilt. Dass die Präsente in die richtigen (bedürftigen) Hände kommen, dafür sorgen die mitwirkenden Initiativen (Diakonie, der Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen (VSE), der Förderkreis „Die Hummel“, die Flüchtlingshilfe, die Beschäftigungsgesellschaft „Chance“, die DRK-Kita „Zum Regenbogenland“ und der Sportverein Fortuna). Die Verteilung erfolgt unter der Regie des Jugendamtes, das auch den Datenschutz sicherstellt und dafür sorgt, dass Doppelgeschenke vermieden werden, wie Klaas betont.

„Die Aktion Wunschbaum hat sich inzwischen in Gronau etabliert“, freut sich Stephanie Klaas darüber, dass es ganz sicher auch in diesem Jahr wieder gelingen wird, am Ende des Projektes rund 360 Wünsche von Kindern zu erfüllen.

Und weil es im Bereich der Kinder so gut funktioniert, hat sich die Bürgerstiftung für dieses Jahr eine neue Zielgruppe ausgesucht, die zu Weihnachten mit Hilfe von großherzigen Unterstützern ein Weihnachtsgeschenk erhalten sollen: Bedürftige Senioren. „Wir werden am morgigen Donnerstag und am Freitag – jeweils von 13 bis 17 Uhr – im Foyer des St.-Antonius-Hospitals an einem Info-Stand für die Aktion Senioren-Wunschbaum werben“, so Klaas. Dere Ablauf ist identisch mit der Wunschbaum-Aktion für Kinder.

Wer Fragen zu beiden Aktionen hat, kann sich für weitere Informationen gern an die Verantwortlichen der Bürgerstiftung wenden. E-Mail: info@buergerstiftung-gronau.de