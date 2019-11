So gab es bereits positive Signale für den denkmalgerechten Ausbau der alten Synagoge aus Düsseldorf. Heimatministerin Ina Scharrenbach habe grundsätzlich einer finanziellen Förderung des Projekt zugestimmt, so Vorsitzender Heinz Krabbe . Derzeit laufen in dem Gebäude an der Wilhelmstraße Denkmaluntersuchungen, bevor es an die endgültige Bauplanung gehen kann: Schachtarbeiten zur Feuchtigkeitsprüfung, Farb- und dendrochronologische Tests, mit denen das beim Bau verwendete Holz untersucht wird. Die Zwischendecke im Gebetsraum soll nach Angaben Krabbes zumindest teilweise zurückgebaut werden, so dass die ursprüngliche Höhe des Raums erfahrbar wird.

Die Stadt hat derweil das südlich gelegene Nachbargrundstück erworben. Dort – so die Planung – soll ein Nebengebäude entstehen, in dem unter anderem die sanitären Anlagen untergebracht werden. Diese Planungen sind allerdings noch in einem frühen Stadium und bedürfen noch der weiteren Abstimmungen mit den städtischen Gremien. Der Verein hofft auf einen Baubeginn im Jahr 2021.

Vorstandsmitglied Rudolf Nacke zeigt das Namensverzeichnis aller 102 000 aus Westerbork Deportierten. Darunter befinden sich auch aus Epe und Gronau stammende Menschen. Foto: Martin Borck

Nicht nur das Gebäude und seine künftig Nutzung stehen im Fokus des Förderkreises; dem Verein geht es auch darum, allgemein Aspekte des Judentums zu beleuchten und an das Schicksal der jüdischen Bevölkerung aus Epe und Umgebung zu erinnern. So hat der Verein einen Judaica-Koffer angeschafft. Darin befinden sich Utensilien, die bei der Ausübung jüdischen Rituale genutzt werden. Dieser Koffer wird Schulen zur Verfügung gestellt, die sich mit dem Thema Judentum im Unterricht befassen. Außerdem wird Fachliteratur für die im Aufbau befindliche Mediathek der Synagoge angeschafft.

Der Verein beteiligt sich auch künftig an Aktionen gegen Rassismus und Antisemitismus wie der Woche der Erinnerung. Und er bietet weiterhin Vorträge und Exkursionen an. So wird am 28. Januar (Dienstag) Prof. Dr. Julius H. Schoeps nach Epe kommen. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler sowie Gründungsdirektor des Moses-Mendelsohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Er bietet zunächst um 16 Uhr einen Workshop zum Thema „Die jüdische Geschichte in unserer Region“ an. Der Workstop ist vorrangig ein Angebot für alle, die sich mit der jüdischen Geschichte in der Euregio auseinandersetzen.

Schoeps sieht bei allem positiven Engagement die Gefahr, dass „ein virtuelles Judentum konstruiert wird“. Darüber und über die Ziele der verschiedenen örtlichen und regionalen Initiativen werden sich die Teilnehmer austauschen. Um 19.30 Uhr wird der Wissenschaftler einen öffentlichen Vortrag halten mit dem provokanten Titel „Hat Hitler am Ende doch noch gesiegt? Europas Juden zwischen Shoa, Neuformierung und neuen Gefährdungen“. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen nimmt die Euregio-VHS entgegen.

Weiterhin wird der Förderkreis erneut eine Exkursion nach Westerbork anbieten. Dorthin waren während der deutschen Besatzungszeit Juden aus den gesamten Niederlanden gebracht worden, bevor sie in die Vernichtungslager deportiert wurden. Auch Riga steht auf dem Programm. Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung des Münsterlands kam im dortigen Vernichtungslager ums Leben.

Schließlich wir die Schriftenreihe „Zeitwort“ fortgesetzt. Die zweite Folge soll die Erfahrungen des Enscheders Bert Woudstra enthalten, der währen der Besatzung untertauchte. Die dritte soll sich mit dem jüdischen Friedhof in Gronau beschäftigen.