Freude nicht nur für die Empfänger

Gronau -

Seit zehn Jahren gibt es bei der Gronauer Tafel in der Weihnachtszeit eine besondere Bescherung: Die Mitarbeiter erleben die große Freude und Dankbarkeit ihrer Kunden, wenn diese die von Gronauern liebevoll zusammengestellten Weihnachtspäckchen in Empfang nehmen können. Im vergangenen Jahr hatten am Ausgabetag der Päckchen etwa 250 Besucher dieses Vergnügen. Georg Gartmann, der Vorsitzende der Gronauer Tafel, ist ein Jahr später immer noch begeistert von den Rückmeldungen, die er erfahren hat. Die liebevoll ausgewählten und sorgfältig verpackten Geschenke der Spender kommen nicht nur im buchstäblichen, sondern auch im übertragenen Sinn bei den Tafel-Besuchern gut an.