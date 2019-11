Möbelrücken soll schon 2020 beginnen

An Gründen, das marode Rathaus möglichst schnell für eine künftige Nutzung zu ertüchtigen, mangelt es nicht: Mängel an Elektroinstallation, Klimaanlage und Bauphysik seien hier genannt. Dass die Stadt gerade jetzt das Projekt Leerzug des Rathauses anpackt, hat ebenfalls gute Gründe, wie Groß-Holtick deutlich machte: „Es kann sein, dass uns die Technik an einem Mittwoch abschmiert und wir dann am Donnerstag räumen müssen“. Viele Anlagen seien nicht mehr reparabel, manches nicht mehr genehmigungsfähig. Und: Um im kommenden Jahr handeln zu können, müssen jetzt die Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Zudem habe die Stadt gerade in Sachen Brandschutz – den sie als zuständige Behörde von anderen fordere – eine Vorbildfunktion wahrzunehmen.

Und deshalb soll, so die Pläne der Verwaltung, das aus den 1970er-Jahren stammende Verwaltungsgebäude sukzessive geräumt werden. Die im Rathaus erstellten Planungen sehen vor, Arbeitsplätze für Verwaltungsmitarbeiter temporär in städtischen und privaten Gebäuden unterzubringen. Die Entscheidung jetzt zu treffen, sei auch vor dem Hintergrund wichtig, dass aktuell Ausweichquartiere zur Verfügung stehen.

Alternativ zum Umzug in bestehende Gebäude habe die Verwaltung auch die Auslagerung in Container – etwa auf dem alten Kirmesplatz an der Laubstiege und einem Grundstück an der Steinstraße – geprüft. Diese Lösung sei aber angesichts der damit einhergehenden Kosten inzwischen wieder verworfen worden. Neben den reinen Aufbau- und Mietkosten wären hier weitere Ausgaben für EDV-Verkabelung, Energie und Energieversorgungsanschlüsse, Herrichtung von Baufeldern und Parkflächen sowie (Steinstraße) die Bodensicherung auf die Stadt zugekommen, so Groß-Holtick.

Als Ausweichobjekte für rund 100 Arbeitsplätze der Stadt sollen nach den Vorstellungen der Verwaltung jetzt das Wirtschaftszentrum, freie Etagen in der ehemaligen Anne-Frank-Schule (Konrad-Adenauer-Straße), Flächen im Gebäude Mühlenmathe 41 (ehemalige Mädchenschule) sowie im Gebäude Neustraße 31 (ehemals Volksbank-Immobilien GmbH) und Hofkamp 8a (heute Ausweichquartier der Stadtwerke und ein dort entstehender Neubau) sein.

Bezogen auf die anzumietenden Objekte geht die Stadt von Einmalkosten (Elektro-Installation, Malerarbeiten u.a.) von insgesamt 390 000 Euro aus. Zudem werden weitere jährliche Kosten (Miete, Energie, Glasfaseranbindung) entstehen.

Detailliert listet die Verwaltung in der Präsentation für den Rat auf, wo welche Verwaltungseinheiten mit wie vielen Arbeitsplätzen untergebracht werden sollen: Bürgermeister und Fachdienst Personal und Orga sowie Kämmerei im Wirtschaftszentrum, das Ordnungsamt ebenso wie der Fachdienst Schule und Sport, der Personalrat, die Familienbüros und die Erste Beigeordnete in der Anne-Frank-Schule. Der Wohnungs- und Rentenservice, das Digital Office und das Sozialamt siedeln zur Mühlenmathe 41 (EG) um, einzelne Nebenräume der Stadt ins dortige Kellergeschoss. In den ehemaligen Räumen der Volksbank-Immobilien-Gesellschaft an der Neustraße 31 sollen der Rathausservice und der Fachdienst Rat und Wahlen zu finden sein.

Im Rathaus selbst bleiben vorerst das Standesamt und das Jobcenter (bis Anfang 2021, danach Hofkamp 8a). Am Hofkamp sollen auch – in zwei Etagen eines derzeit im Bau befindlichen Objektes – der IT-Service und die Rechnungsprüfung sowie weitere Mitarbeiter einziehen. Wenn die Stadtwerke den Standort Hofkamp wieder verlassen, ziehen in die frei werdenden Räume Anfang 2021 das Jobcenter und die Erste Beigeordnete ein – das jedenfalls sehen die Planungen der Verwaltung vor.

In Sachen Kosten schlagen für die Ausweichquartiere weitere 230 000 Euro (Umzugskosten, Wegeleitsystem) zu Buche. Außerdem hat die Verwaltung 260 000 Euro für Büromöbel und notwendige Akustikmaßnahmen für die ins WZG verlagerten Arbeitsplätze veranschlagt – diese Gegenstände können später aber weiter verwendet werden, wie Groß-Holtick betonte.

Bei den Energiekosten wird die Stadt trotz der Ausweichquartiere nach eigenen Angaben noch sparen: Die Energiekosten des Rathauses betragen heute pro Jahr rund 190 000 Euro. „Das sind 900 Euro pro Arbeitstag“, wie der Stadtbaurat betonte. Nach einem Teilauszug der Fachdienste werden rund 75 000 Euro Energiekosten (für die verbleibenden Einheiten Jobcenter und Standesamt) bleiben, hinzu kommen weitere 57 000 Euro Energiekosten für die Ausweichquartiere. Unter dem Strich spare die Stadt dennoch rund 60 000 Euro pro Jahr ein.

Rats- und Ausschusssitzungen sollen nach dem Konzept der Verwaltung, das jetzt in die politische Beratung geht, in der Übergangsphase bis zur Rathaus-Sanierung kontinuierlich in der Kunstaula der Anne-Frank-Schule stattfinden. Sitzungen mit höherer Bürgerbeteiligung könnten nach den Vorstellungen der Verwaltung in der Bürgerhalle, in der Aula des Gymnasiums, im Neubau der Feuerwache oder im Rockmuseum stattfinden.