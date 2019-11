Kokain in Bananenkiste

Gronau -

Mehrere Kilogramm Kokain sind am Mittwoch in einer Filiale der Supermarktkette Klaas und Kock in Gronau entdeckt worden. Das Rauschgift befand sich in einer Bananenkiste. Das zuständige Zollfahndungsamt Essen bestätigte den Fund auf Anfrage der WN: „Wir stehen aber noch ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagte Sprecherin Heike Sennewald. Daher könne sie noch keine Angaben über die genaue Menge und den Wert der Drogen machen.