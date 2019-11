Aus Dreiklang wird Sechsklang Nach dem Scheitern des Drio-Projektes soll die Stadt jetzt selbst das Heft des Handelns in der Innenstadt in die Hand nehmen. Das zumindest sehen die neuen Überlegungen der Verwaltung vor, die am Mittwochabend im Rat präsentiert wurden, ohne dass die Politiker sie zuvor schon zu Gesicht bekommen hatten.