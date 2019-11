Hochsensible Fragen der Ethik

„Ethik“ lautete das Thema des Gronauer Palliativtags, zu dem das Palliativnetz Westmünsterland und die Hospizbewegung St. Josef ins Antonius-Hospital eingeladen hatten. Das Spektrum der Veranstaltung reichte von hochsensiblen Ethik-Themen, die auch theologische und philosophische Fragen bei allen Beteiligten aufwerfen bis hin zu Versorgungs- und Rechtsfragen. Für die Besucherinnen und Besucher, die vorwiegend in Pflegeberufen arbeiten, gab es wichtige Impulse in der Begleitung sterbender Menschen.

Im Vortrag des Medizin-Ethikers Dr. phil. Arnd T. May aus Erfurt wurde deutlich, wie weit häufig die Theorie von der Praxis abweicht und wie weit der persönliche Wille des Einzelnen zu respektieren ist. „Auch aktives Tun zur Umsetzung des Patientenwillens ist möglich“, erklärte der Dozent an einigen Beispielen im Grenzbereich zwischen medizinischer Notwendigkeit und palliativer Sterbebegleitung. Es wurde deutlich, dass es in diesem Bereich noch viel aufzuarbeiten gilt und ethische Fragen am Lebensende immer auch herausfordernd für alle Beteiligten sind. Einfache Hilfsmittel wie etwa ein eigens entwickelter Notfallbogen, können laut Dr. May eine echte Unterstützung sein, wenn etwa Angehörige sich in einer emotionalen Sondersituation zum Wohl des sterbenden Menschen entscheiden müssten.

Palliativmedizin Die Palliativmedizin verfolgt den Ansatz, nicht das Leben um jeden Preis zu verlängern, sondern vielmehr der noch verbleibenden Zeit möglichst viel Lebensqualität zu geben, etwa durch Schmerzlinderung oder intensive psychologische Betreuung. Darum liegt der Schwerpunkt der Arbeit in einer ganzheitlichen und interdisziplinären Betrachtung des Patienten und seines sozialen Umfeldes. Durch spezielle Schmerztherapie, psychologische und seelsorgerische Unterstützung und sanfte Behandlungen, wie etwa Massagen usw. gelingt es, den sterbenden Menschen das Lebensende zu erleichtern.Auch für Angehörige und Freunde ist die Palliativmedizin eine wichtige Unterstützung darin, die Situation zu akzeptieren und sich in Ruhe von dem schwer kranken und/oder alten Menschen verabschieden zu können. ...

Neben den psychosozialen und häufig hochemotionalen Aspekten werden die Beteiligten auch mit formalrechtlichen Fragen konfrontiert. Dazu gibt es zahlreiche Hilfestellungen und gute Angebote, wie etwa die Vorsorgevollmacht oder die Patientenverfügung, die im Falle einer unheilbaren Erkrankung für Rechtssicherheit sorgen sollen. Zu diesem Thema berichtete die Notarin Felizita Söbbeke, die „durch persönliches Erleben vor vielen Jahren tief in das Thema eingetaucht ist“ und nach eigenem Bekunden wöchentlich etwa zehn Beratungsgespräche führt. Ihre Erfahrungen und wichtige Tipps hat die Eperanerin in einem Buch veröffentlicht.

Als weiterer Redner berichtete Dr. med. Jörg Wittenhaus, Psychiater aus Rheine, über das sogenannte Lengericher Tandem-Modell, das die verschiedenen Sichtweisen bei der Betrachtung und Bewertung jedes individuellen Falls berücksichtigt. So wird beispielsweise die persönliche Wahrnehmung und Empathie der Beteiligten betrachtet oder die Wertewahrnehmung. Daraus kann eine Gewichtung bzw. Votierung abgeleitet werden. Eine Hilfestellung in schwierigen Fragestellungen kann ein Ethikkomitee bieten, das mit Menschen unterschiedlicher Beziehungen oder Sichtweisen besetzt wird.

An das Vortragsprogramm schlossen sich Workshops an, in denen die unterschiedlichen Themen vertieft und anschließend intensiv diskutiert wurden.

Der Erfolg des Palliativtages motiviert alle Teilnehmer und die Organisatoren, sich in der gemeinsamen Arbeit weiterhin intensiv zu vernetzen und einzubringen.