Letztendlich wuchs die Gruppe dann doch noch an – wenn auch mit verhältnismäßig wenig Jugendlichen. ,,Aber ganz ehrlich, wir wären auch nur mit zehn Leuten losgelaufen‘‘, sagte Silas Ricking voller Tatendrang. Er ging mit dem Megafon voran durch die Fußgängerzone. Unterstützung erfuhren sie eben durch Parents for Future um Florian Wielens (Grüne Gronau). „Ihr bekommt auch viel Gegenwind, gerade in den sozialen Netzwerken. Dieser Hass muss bekämpft werden“, begründete er ihr Erscheinen.

Vor der Evangelischen Kirche hielt Silas Ricking eine Ansprache, die das vom Bundesrat teilweise gestoppte Klimapaket aufnahm. Ihm persönlich habe das wieder einmal gezeigt, wie festgefahren die politischen Strukturen seien. Doch gerade in einer Zeit, in welcher der Klimawandel von der nationalen und internationalen Politik einfach ignoriert werde, dürfe man nicht nachlassen, sondern müsse sogar mehr Druck ausüben.

Fridays-for-Future-Kundgebung in der Gronauer Innenstadt 1/20 Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Foto: Alex Piccin

Jeder Einzelne solle bei sich selbst beginnen, Dinge zu ändern, um etwas zu bewirken. Schon auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit sei man Schuldner der halben Welt geworden. Doch während zu Hause auf Tierprodukte verzichtet oder das Fenster beim Heizen nicht offen gelassen wird, müsse auch die Politik handeln: „144 Euro statt 160 Euro für eine Bahnfahrt veranlasst die Menschen noch lange nicht, ihre Autos stehen zu lassen. Klimaschutz muss wehtun!“

Vor dem Rathaus richteten Gastredner Ansprachen an die Demonstranten, um ihre weitere Unterstützung zuzusichern – auch abseits der Straße. „Ich schließe mich den Worten Udo Buchholz’ an und wünsche uns allen einen langen Atem, um der Energiewende näherzukommen“, schloss Silas Ricking nach gut einer Stunde die Veranstaltung.