Etwas Praktisches gemacht

Die Schülerinnen und Schüler schildern ihre Eindrücke:

► „Man konnte sehr viel über deren Leben erfahren und hat somit nicht nur Bezüge zum Glauben an sich, sondern auch zum Leben oder zur Vorstellung eines Lebens nach dem Tode hergestellt. Besonders eindrucksvoll waren die Erzählungen von Schicksalsschlägen, wie der Tod eines engen Familienmitgliedes oder vom Zweiten Weltkrieg . Trotz dieser schlimmen Ereignisse, haben sie dennoch ihre Hoffnung, ihren Glauben und ihr Lachen nicht verloren.“

► „Der Nachmittag im Seniorenzentrum war sehr locker und aufschlussreich. Die Senioren haben gerne über ihre Ansichten und Erfahrungen geredet und auf unsere Fragen ausschweifend geantwortet. Ursprünglich wollten wir den Zusammenhang zwischen Erziehung und Glauben bei älteren Menschen feststellen, da die Erziehung von damals zu der Erziehung von heute große Unterschiede aufweist, aber schnell wurden auch andere allgemeine Themen regelrecht diskutiert. Bei diesem Informationsaustausch konnten beide Generationen voneinander lernen, besonders über Wertevorstellungen, die sich vor allem auch im Laufe der Geschichte verändern oder verändert haben.“

► „Die Gespräche mit den Bewohnern waren überraschend offen und lebendig. Wir haben über sehr vieles geredet, wobei das Thema ,Gott und Religion‘ meistens eher unterschwellig dabei war. Die Atmosphäre war auch sehr entspannt, auch wenn wir über ernste Themen wie Krieg oder Tod gesprochen haben. Am Ende des Tages waren alle Teilnehmer gut gelaunt, und wirklich alle hatten an diesem Nachmittag viel Spaß.“

► „Die Senioren waren sehr offen. Unter ihnen waren Gläubige sowie Ungläubige. Es gab Punkte in ihrem Leben, an denen sie nicht geglaubt haben. Diese wurden meistens in Momenten des Zweifels hervorgerufen. Jedoch haben sie in Momenten der Hoffnung wieder zum Glauben gefunden. Ein Senior erzählte über Erlebnisse in den Kriegszeiten. Er und andere befanden sich in einer verschütteten und dunklen Bunkeranlage. Nach geraumer Zeit kamen Helfer, welche die Steine wegräumten. Zuerst hatte er an Gott gezweifelt, aber als die Lichtstrahlen hineinschienen, hatte er wieder Hoffnung in Gott gefunden.“

► „Doch nicht nur über Gotteserfahrungen wurde gesprochen. Beispielsweise fand auch ein Austausch über aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse mit den Bewohnern des Seniorenzentrums statt. Dabei fiel auf, dass die Meinung der Senioren zu den aktuellen Ereignissen sehr sachlich und teilweise auch kritisch begründet war. Die Gespräche waren insgesamt sehr lehrreich für uns, da die Senioren uns wertvolle Tipps für unser weiteres Leben vermittelten.“

► „Die Damen und Herren des Seniorenzentrums sprachen sehr offen über ihr Leben, über Schicksalsschläge und besondere Erfahrungen, auch im Zusammenhang mit Gott. Am Ende kam man zu einem wirklich ernsten, aber auch lustigen Gespräch, wodurch auch ruhig mal vom Thema abgewichen wurde. Trotzdem waren Erfahrungen und Meinungen über Tod, Leiden, aber auch Freude und Zufriedenheit sehr interessant und berührend. Die Zeit verging wie im Flug und es war doch schade, dass diese so schnell vorbei war.“