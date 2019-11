Bäume werden „artgerecht“ geschnitten

Es sei vielleicht gut gemeint gewesen, als die Platanen vor Jahrzehnten als Straßenbegrenzung gepflanzt worden seien, so Stadtbaurat Groß-Holtick bei der Begehung. Dass sie sich an der Stelle aber nicht eignen – damit werden die Anwohner nun konfrontiert. Nur: Wenn die Bäume dort gefällt würden, käme ein Rattenschwanz an ähnlichen Anträgen nach. Eine Kappung sei auch fachlich nicht ratsam, weil sie Auswirkung auf das Kronenbild habe und mit einem hohen Pflegeaufwand einhergehe, so Homölle . Der Wurzelraum reduziere sich, Pilze könnten eindringen, wodurch die Standfestigkeit möglicherweise leide, ohne dass das bei einer visuellen Kontrolle auffalle.

Groß-Holtick vertröstete die Anwohner: In etwa zehn Jahren stehe sowieso eine Sanierung der Kanalisation und der Straße an. Dann würden die Bäume sowieso entfernt werden.

Und was ist mit Schäden an Privateigentum, die durch die Platanen entstehen, fragte Herbert Krause (Pro Bürgerschaft/Piraten)? Für deren Regulierung sei die Stadt bzw. deren Versicherung zuständig, sagte Homölle. Wenn denn die Gutachten entsprechend ausfallen. „Das ist eine normale haftungsrechtliche Situation“, so Groß-Holtick.

Einstimmig beschlossen die Politiker schließlich den artgerechten Rückschnitt und den Auftrag an den Bauhof, die Schäden in den Gehwegen nach Möglichkeit zu beheben.